Все сдавливала внутри: врачи удалили пациентке 10-килограммовую опухоль яичника

Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сургутской окружной клинической больнице ХМАО-Югры онкологи провели сложную операцию по удалению гигантского новообразования яичника весом 10 кг и диаметром около 40 см. Женщину направили на обследование из Когалымской больницы — ее беспокоили высокая температура и ноющие боли в пояснице. Диагностика показала, что правая почка перестала нормально работать из-за скопления жидкости, а причиной стала опухоль, которая буквально сдавливала мочеточники.

По данным informugra.ru, операция длилась три часа. Хирурги выбрали открытый доступ, чтобы удалить опухоль единым блоком — это обязательное требование онкобезопасности. Срочное гистологическое исследование подтвердило, что новообразование оказалось доброкачественным. Врач-онколог Максим Иванов подчеркнул, что такие случаи встречаются редко — около десяти в год на тысячу операций.

Специалист отметил, что регулярные профилактические осмотры помогли бы выявить болезнь на ранней стадии, когда лечение проходит менее травматично. Врачи напоминают о важности диспансеризации — это одна из задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Пациентка уже чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.