Сувениры из камня и садовый инвентарь: товары из челябинских колоний показали на ярмарке в Екатеринбурге

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области.

В Екатеринбурге открылась выставка-ярмарка продукции учреждений уголовно-исполнительной системы. Мероприятие проходит 3 и 4 июля во Дворце молодежи. Участие принимают территориальные органы ФСИН из девяти регионов, в том числе Челябинской, Свердловской, Курганской и Омской областей, Пермского края и Башкортостана.

Южноуральские учреждения УИС представили шкатулки из камня, деревянные сувениры, литье, картины и садовый инвентарь. В регионе работают 12 центров трудовой адаптации осужденных, выпускается около двух тысяч наименований продукции. Годовой объем производства превышает 3 млрд рублей.

Заместитель начальника регионального ГУФСИН Денис Анисимов отметил, что такие ярмарки помогают находить заказы и обеспечивать осужденных работой. Посетители могут не только посмотреть, но и купить понравившиеся изделия. Выставка продолжит работу 4 июля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.