Одна из старейших в городе: библиотека №8 получила новые залы и современное оборудование после ремонта

Фото: пресс-служба администрации Челябинска.

В Челябинске после полутора лет ремонта открылась библиотека № 8 на Молодогвардейцев, 70А. Это одна из старейших библиотек города — она работает с 1948 года. На обновление из городского бюджета направили более 19 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

Особое внимание уделили книжному фонду — он насчитывает 22 тысячи экземпляров. Все книги сохранили, а также дополнили новыми изданиями с учетом пожеланий постоянных читателей. Теперь в библиотеке обустроены два просторных зала с открытым доступом — художественный и отраслевой. Появилась событийная зона для проведения лекций и мастер-классов, а также компьютерные места вдоль окон.

Библиотека стала доступной для маломобильных групп населения: на входе установили пандус, убрали пороги, расширили дверные проемы и оборудовали специализированную санитарную комнату. Навигация и цифровые сервисы адаптированы для людей с нарушениями зрения и слуха. Теперь это полноценный культурный центр.

В сентябре на Комсомольском проспекте после ремонта откроется детская библиотека № 10 имени Л. А. Преображенской. Власти города продолжают системно обновлять библиотечные пространства во всех районах Челябинска.

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