Третий раз за неделю: у челябинского хора «Аксиос» организаторы снова отменили концерт

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Участники архиерейского мужского хора «Аксиос» из Челябинска сообщили, что организатор вновь отменил их выступления. На этот раз не состоится концерт в Санкт-Петербурге. Это уже третья отмена гастролей коллектива за последнее время — ранее, 29 июня, не состоялся концерт в Новосибирске, а 2 июля — в Туле. До этого в июне организатор отменил выступления хора в Красноярске, Томске, Новокузнецке и Барнауле.

— С болью в сердце снова обращаемся к вам. Концерт в Санкт-Петербурге отменился организатором. Нам трудно подбирать слова, потому что каждое такое сообщение — это несбывшаяся встреча, к которой мы готовились, ради которой вы откладывали дела и строили планы. Мы сами до последнего верили, что в этот раз все сложится, — сообщается на официальной странице коллектива.

По словам артистов, деньги за билеты можно вернуть по месту покупки, а в будущем они планируют приехать в города, где концерты отменили. Участники хора также пояснили, что пока ждут подтверждения по концертам в других городах.

Хор «Аксиос» — единственный духовный мужской коллектив в Челябинске, создан в 2023 году по благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия. Участники исполняют не только церковные песнопения, но и советскую классику, русские народные песни и зарубежную музыку . В этом году коллектив вошел в десятку сильнейших в шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» на федеральном телеканале и покорил жюри, исполнив молитву на одной фразе.

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