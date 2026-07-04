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НовостиОбщество4 июля 2026 9:32

Чуть не зацепили пешехода: два водителя пострадали в ДТП на перекрестке в центре Челябинска

В ДТП на проспекте Ленина в Челябинске пострадали водители двух иномарок
Василий КРУЧИНИН

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске утром 4 июля произошла авария на проспекте Ленина, 73. По предварительным данным, около 7:30 столкнулись автомобили Kia Ceed и Skoda Rapid За рулем первой иномарки находилась 69-летняя женщина, второй управлял 34-летний мужчина. Момент ДТП попал на видео.

Фото: камера «Интерсвязь».

Фото: камера «Интерсвязь».

Судя по кадрам, один из автомобилей на Ленина пытался проскочить в тот момент, когда машины начали движение с улицы Энгельса. После удара обе легковушки отлетели на «зебру», которую в это время пересекал пешеход и чуть его не задели. Спустя несколько секунд к машинам подбежали первые очевидцы.

Водителям потребовалась помощь медиков – они получили травмы. Пострадавших увезли в больниц. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП выясняются.

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