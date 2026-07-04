Просили задекларировать: женщина отдала курьеру мошенников 660 тысяч, но полиция оперативно вернула всю сумму обратно

Фото: скриншот видео ГУ МВД по Челябинской области.

В Челябинске оперативники уголовного розыска задержали двух участников мошеннической схемы. Жертвой злоумышленников стала 64-летняя жительница областного центра. Незнакомцы позвонили женщине и представились сотрудниками силовых структур. Они убедили ее в том, что сбережения требуют срочной «декларации», а отказ от процедуры якобы влечет за собой серьезные последствия. Испуганная пенсионерка, поверив ложной легенде, согласилась выполнить все указания.

– Под психологическим давлением, челябинка передала прибывшему по месту ее жительства курьеру все свои накопления в размере 660 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Полицейским удалось задержать девушку-курьера, которая забирала наличные, а затем выйти на след ее сообщника — мужчины 1985 года рождения. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Похищенные 660 тысяч рублей в полном объеме вернули владелице.

В ходе расследования выяснилось, что курьер причастна еще к одному преступлению — она обманула 23-летнюю жительницу Тракторозаводского района на 800 тысяч рублей. По фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

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