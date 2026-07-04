Не поставила на ручник: хозяйка случайно утопила свою машину на дне челябинского карьера

Фото: пресс-служба ГАИ Челябинска.

В Челябинске на Изумрудном карьере автомобиль Lada Kalina съехал с обрыва в карьер. Инцидент произошел вечером 4 июля у дома 30/1 по улице Шахтостроевская. По предварительным данным, хозяйка авто, 27-летняя девушка, вышла из машины и не поставила ее на ручной тормоз. После чего автомобиль самопроизвольно покатился в воду. Об этом сообщили в пресс-службе городского ГАИ.

Инцидент обошелся без жертв. В легковушке никого не было. Автомобиль спустя некоторое время на сушу достала специальная техника.

– Госавтоинспекция города Челябинска призывает водителей соблюдать правила дорожного движения. Выходя из автомобиля, не забывайте поставить его на ручной тормоз, – добавили в ведомстве.

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