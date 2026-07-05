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НовостиОбщество5 июля 2026 4:22

Палящее солнце и легкий ветерок: жаркая погода сохранится в Челябинске 5 июля

Жара и палящее солнце ждут жителей Челябинской области 5 июля
Дарья МАРКОВА
Похоже на пляжах сегодня будет многолюдно.

Похоже на пляжах сегодня будет многолюдно.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

В это воскресенье, 5 июля, жителей Челябинской области ждет жаркая погода. Уже утром 23 градуса ощущаются как все 27. А днем столбики термометров приблизятся к +30. Из-за палящего солнца ощущаться будет еще жарче.

При этом синоптики предупреждают о небольшом дожде в 13:00. Ветер будет прохладным и слабым – 2-3 метра в секунду.

Похожая погода продержится в первой половине следующей неделе. А со среды начнутся затяжные дожди.

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