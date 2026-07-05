Когда ждать пенсии и пособии: Соцфонд Челябинской области утвердил график выплат на июль

Соцфонд назвал даты выплат в июле. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

График выплаты пенсий и детский пособий в июле утвердили в отделении Социального фонда по Челябинской области. Даты опубликовали в социальных сетях.

Выплаты через банки. 3 июля поступят пособия и социальные выплаты, а также ежемесячная выплата из материнского капитала – это перечисление будет досрочным из-за того, что 5 июля будет выходным днем. 8 июля на карты зачислят пособия по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей. Пенсии – 17, 21 и 22 июля.

Сотрудники почты доставят пенсии и социальные выплаты с 4 по 24 июля. Точную дату можно уточнить в ближайшем отделении.

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