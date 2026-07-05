Будут строить ливневки: на улице Новороссийской в Челябинске временно ограничат движение

Движение ограничат по двум полосам. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Временно ограничат движение автомобилей на улице Новороссийской в Челябинске. Это связано со строительством ливневок. Работы будут идти с 8:00 6 июля до 17:00 19 июля.

– Будет ограничено движение транспорта в районе дома № 104 на улице Новороссийской. Проезд закроют по двум полосам по направлению к улице Гагарина, – сообщили в пресс-службе Комитета дорожного хозяйства.

Объезд организуют по полосе встречного движения. Водителей просят быть внимательными и следовать временным знакам дорожного движения.

Восстановить все благоустройство подрядчик планирует до конца лета.

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