Прописал, но не поселил: челябинец ответит за фиктивную постановку на учет восьми иностранцев

Полиция проверила, живут ли фиктивно прописанные в квартире. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Сотрудники челябинской полиции вышли на мужчину, который фиктивно поставил на учет восемь иностранных граждан, хотя не собирался поселять их у себя. В квартире на улице Танкистов он прописал иностранцев в четыре захода.

Сотрудники полиции осмотрели квартиру, поговорили с соседями и узнали, что прописанные люди там не живут. Поэтому в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела.

– Все иностранные граждане сняты с миграционного учета. Работа в данном направлении будет продолжена, – заверили в ГУ МВД Челябинской области.

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