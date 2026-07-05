Использовали 3,5 тысячи тонн материалов: разрушенную паводком дорогу восстановили в Челябинской области раньше срока

Фото: пресс-служба Миндора Челябинской области.

Рабочие отремонтировали разрушенную паводком дорогу Черновское–Устиново под Миассом. Движение машин на этом участке запустили в субботу, 4 июля, в 23:40. Это на четыре дня раньше обещанного срока.

– На месте провала уложили дополнительную водопропускную трубу и использовали 3,5 тысячи тонн материалов, – рассказали в пресс-службе Миндора Челябинской области.

Дорогу разрушил мощный поток воды из-за паводка, который вызвали затяжные мощные дожди.

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