«Через сколько ждать извинений?»: парень устроил шоу в баре и сжег свой паспорт. Теперь его ищут

Кадр с видео: Oxranaofficial / Телеграм

Парень в майке-сеточке решил устроить шоу и сжег свой паспорт, кривляясь. Все произошло в летнем дворике одного из баров на Кировке в Челябинске. Молодой человек поджег свой главный документ на потеху своим подругам, но случайные зрители смотрели на это в шоке.

После этого компания вышла на саму Кировку. Парень бросил обгоревший корешок паспорта на землю рядом с лавочкой и спокойно стоял рядом.

Видео опубликовали в социальных сетях 30 июня. Его заметили и сотрудники полиции.

– Проводится проверка, мужчину ищут, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области.

В социальных сетях поступок парня, мягко говоря, не поддерживают. Все понимают, что ему грозит административная, а в худшем случае и вовсе уголовная ответственность.

– Через сколько ждать извинений? – подшучивают в комментариях.

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