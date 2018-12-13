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Фото дня: Челябинск

В Челябинске стартовал финал Кубка «Шаг к большому футболу»

Шесть тысяч челябинцев пригласили на «Необыкновенные елки». В Челябинске прошло одно из самых масштабных благотворительных событий, организованное общественной организацией молодежи с инвалидностью «Наше место»

«Челмет» потерпел домашнее поражение от ЦСК ВВС

Верблюда из сена заметили на трассе в Челябинской области. Фото: сообщество "Подслушано Копейск"/"ВКонтакте"

В среду, 28 ноября, областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями открыл филиал в Тракторозаводском районе города

В ответ на инцидент в Черном море рядом с российским посольством в Киеве прошел стихийный митинг. Несмотря на кордоны полиции, радикалы жгли покрышки и спалили один из автомобилей консульской службы РФ.

Врио главы Челябинска впервые вышел в народ: Владимир Елистратов прогулялся по парку Гагарина

В Челябинске прошел фестиваль кошек. На фото манчкин или кошка-такса

В Челябинске вторые сутки подряд горожане замечают невероятно красивые закаты

Челябинский «Трактор» провел открытую тренировку
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На новой «зебре» в Челябинской области иномарка насмерть сбила пешехода
Прокуратура вступилась за жителей Паркового, у которых отключили лифты
Житель Челябинска пожаловался, что ему продали пылесос, который по акции должны были подарить
Прокуратура наказала магнитогорскую птицефабрику за куриный помет
Из окна горящей квартиры пожарные вызволили мать с ребенком в Челябинске
«Уральская молния» приглашает студентов покататься на коньках за полцены
Жители Челябинска смогут общаться в социальных сетях при помощи силы мысли
Банк УРАЛСИБ запустил ипотечную программу «Два документа» на покупку вторичного жилья
В Челябинской области вынесли приговор чиновнику, помогавшему обналичить маткапитал
В недостроенном метро Челябинска может случиться техногенная авария
Приставы Челябинска нашли на дорогах машину, которую должник якобы сдал в утиль
Житель Челябинска вытащил аккумуляторы из трех машин и зарыл их в сугробе
В Челябинске умер пассажир троллейбуса