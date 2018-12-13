Фото дня: Челябинск

В Челябинске стартовал финал Кубка «Шаг к большому футболу»

Шесть тысяч челябинцев пригласили на «Необыкновенные елки». В Челябинске прошло одно из самых масштабных благотворительных событий, организованное общественной организацией молодежи с инвалидностью «Наше место»

«Челмет» потерпел домашнее поражение от ЦСК ВВС

Верблюда из сена заметили на трассе в Челябинской области. Фото: сообщество "Подслушано Копейск"/"ВКонтакте"

В среду, 28 ноября, областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями открыл филиал в Тракторозаводском районе города

В ответ на инцидент в Черном море рядом с российским посольством в Киеве прошел стихийный митинг. Несмотря на кордоны полиции, радикалы жгли покрышки и спалили один из автомобилей консульской службы РФ.

Врио главы Челябинска впервые вышел в народ: Владимир Елистратов прогулялся по парку Гагарина

В Челябинске прошел фестиваль кошек. На фото манчкин или кошка-такса

В Челябинске вторые сутки подряд горожане замечают невероятно красивые закаты

Челябинский «Трактор» провел открытую тренировку