Фото дня: Челябинск

В пятницу в России начнут продавать новые iPhone XS, XS Max и XR. Желащие заполучить новинку первыми, разбили настоящий лагерь с палатками и спальниками у входа в магазин
Мусорный коллапс в Челябинске: в городе введен режим повышенной опасности. Челябинск обещают расчистить от мусора за 10 дней.
На Алом поле идет масштабная реконструкция
Единственная в мире уникальная коричневая панда по кличке Кизай лакомится бамбуком в китайском зоопарке Фо Пин.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прибыл в Пхеньян на межкорейский саммит. Гостя лично встретил лидер КНДР Ким Чен ЫнПрезиде
В Челябинске завершился трофи-рейд RFC Russia URAL
Нападающий «Трактора» Пол Щехура получил травму в матче против «Автомобилиста» и покинул лед на носилках
В Челябинске открылся карманный парк. В центре города построили новое место для отдыха на частные деньги
Челябинск отметил 282-ю годовщину. Хедлайнерами праздничного концерта стала группа «Би-2»
Праздничный фейерверк завершил празднование Дня города в Челябинске
На Кировке прошел ежегодный парад мод.
В День благотворительности хоккеисты навестили юных пациентов больницы в Челябинске
Звезда «Универа» Станислав Ярушин сразился с одним из лучших голкиперов мира Сергеем Бобровским
В первом матче сезона «Трактор» уступил ЦСКА
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В Челябинске прошли соревнования сотрудников спецподразделений. На турнир приехали бойцы из соседних регионов
В Челябинске на уличном ящике запечатлели отца-основателя информатики. Фото: Лев Владов
Борис Дубровский посетил открытие выставки «АГРО-2018»
ФК «Челябинск» по пенальти проиграл матч кубка России
Леди Баг и Супер-Кот сыграли свадьбу в Челябинской области. Фото: из семейного архива Зуевых
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Хоккеисты провели фестиваль "Трактор Open" в Челябинске
Сталин всплыл под Челябинском: на Урале вытащили памятник, утопленный во времена разоблачения культа личности. В Кусе собираются отреставрировать железобетонного Кобу
Команда челябинской "Комсомолки" участвовала в "Гонке героев" на Чебаркульском полигоне
На кафедральном соборе Челябинска меняют купола.
В Челябинске изображение бобров украсило трансформаторный ящик. Фото: Лев ВЛАДОВ