Фото дня: Челябинск

В пятницу в России начнут продавать новые iPhone XS, XS Max и XR. Желащие заполучить новинку первыми, разбили настоящий лагерь с палатками и спальниками у входа в магазин

Мусорный коллапс в Челябинске: в городе введен режим повышенной опасности. Челябинск обещают расчистить от мусора за 10 дней.

На Алом поле идет масштабная реконструкция

Единственная в мире уникальная коричневая панда по кличке Кизай лакомится бамбуком в китайском зоопарке Фо Пин.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прибыл в Пхеньян на межкорейский саммит. Гостя лично встретил лидер КНДР Ким Чен ЫнПрезиде

В Челябинске завершился трофи-рейд RFC Russia URAL

Нападающий «Трактора» Пол Щехура получил травму в матче против «Автомобилиста» и покинул лед на носилках

В Челябинске открылся карманный парк. В центре города построили новое место для отдыха на частные деньги

Челябинск отметил 282-ю годовщину. Хедлайнерами праздничного концерта стала группа «Би-2»

Праздничный фейерверк завершил празднование Дня города в Челябинске

На Кировке прошел ежегодный парад мод.

В День благотворительности хоккеисты навестили юных пациентов больницы в Челябинске

Звезда «Универа» Станислав Ярушин сразился с одним из лучших голкиперов мира Сергеем Бобровским

В первом матче сезона «Трактор» уступил ЦСКА

Легендарный боец ММА Джефф Монсон показал, как нужно драться. Чемпион мира провел мастер-класс для челябинских спортсменов

В Челябинске прошли соревнования сотрудников спецподразделений. На турнир приехали бойцы из соседних регионов

В Челябинске на уличном ящике запечатлели отца-основателя информатики. Фото: Лев Владов

Борис Дубровский посетил открытие выставки «АГРО-2018»

ФК «Челябинск» по пенальти проиграл матч кубка России

Леди Баг и Супер-Кот сыграли свадьбу в Челябинской области. Фото: из семейного архива Зуевых

Евгений Кузнецов привез Кубок Стэнли в Челябинск

Хоккеисты провели фестиваль "Трактор Open" в Челябинске

Сталин всплыл под Челябинском: на Урале вытащили памятник, утопленный во времена разоблачения культа личности. В Кусе собираются отреставрировать железобетонного Кобу

Команда челябинской "Комсомолки" участвовала в "Гонке героев" на Чебаркульском полигоне

На кафедральном соборе Челябинска меняют купола.

В Челябинске изображение бобров украсило трансформаторный ящик. Фото: Лев ВЛАДОВ