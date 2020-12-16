Что изменится после ликвидации челябинского горздрава, и где будет работать Наталья Горлова

Наталью Горлову (справа) уже позвали в минздрав. Фото: архив КП, администрация Челябинска

Больницы Челябинска, скорая помощь и множество других медструктур теперь будут подчиняться напрямую министерству здравоохранения региона. Горздрав перестанет существовать как структура, но в ведомстве появится соответствующее управление, отвечающее за областной центр. Возникают вопросы, зачем нужны такие перестановки, что изменится после ликвидации челябинского горздрава, и где будет работать нынешний руководитель Наталья Горлова. Их мы адресовали первому вице-губернатору Ирине Гехт.

— Речь идет о централизации системы здравоохранения, которая началась в области в 2018 года. У нас осталось два муниципалитета — это Карталинский район и города Челябинск, где сохранились муниципальные учреждения здравоохранения. В этом году мы процесс завершаем. Такая система управления здравоохранения работает во всех субъектах РФ, — сообщила журналисту КП-Челябинск первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Процесс передачи полномочий планируется завершить к июлю следующего года. Главе горздрава уже предложили перейти в минздрав, в какой должности она будет работать пока неизвестно.

— Наталье Владимировне такое предложение было сделано, я думаю, что мы ценим ее высокий профессиональные и управленческие качества. Мы заинтересованы, чтобы она осталась в системе здравоохранения, — подчеркнула Ирина Гехт.

Вице-губернатор заверила: в результате перемен никто не пострадает.

— Это все, так сказать, по любви и договоренностям с городом Челябинском, — отметила она. — На врачах это не скажется. Все выплаты сохранятся.

Среди преимуществ передачи структур под крыло минздрава называют, в частности, объединение скорой помощи, создание единой диспетчерской, упрощение маршрутизации пациентов. Особенно это важно для поселков, расположенных рядом с городом, но административно относящихся к области.

— Пандемия показала, что при существовании единой диспетчерской возможно переброска транспорта в те точки, где он остро востребован. Например, когда был резкий подъем заболеваемости в Челябинске, — добавила Ирина Гехт.

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