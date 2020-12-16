«Съедобные» деревья и плавучий бассейн: челябинцам представили проект набережной Смолино

Пока это только эскизы. Рабочее проектирование начнется в следующем году. Фото: презентация WOWHAUS

Челябинцам презентовали финальный проект новой набережной озера Смолино в Ленинском районе. Как и планировалось изначально, пространство разделили на три зоны: активную, тихую и центральную. С их наполнениями проектировщикам помогли определиться горожане, которые принимали участие в обсуждении.

— В тихой зоне максимально сохраняем экосистему. У нас есть променад, деревянные мостки, которые стоят на сваях. Есть место для рыбалки и лодочек. Есть смотровые площадки. Мы досаживаем «съедобными» деревьями, чтобы птицы имели корм, — рассказал разработчик, глава архитектурного бюро WOWHAUS Олег Шапиро.

Планируется разбить водные сады — они красивы и очищают воду. Как уточнил Олег Шапиро, такие уже есть на озере Кабан в Казани.

В центральной части будет событийная площадь, где будут располагаться киоски и кафе, чуть дальше — хоккейный корт.

В активной зоне будет восстановлена лодочная станция, похожая на ту, что был здесь в довоенное время. А еще одна модная фишка — плавучий бассейн. Подобный объект тоже был в 40-е-60-е годы. Конечно, такое сооружение потребует постоянного обслуживания. Как отметил Олег Шапиро, после строительства набережной должны быть отдельные люди, которые управляют этой территорией. Также активная зоне будут точки для занятий спортом и активного отдыха для всех возрастов.

Самый главный вопрос: откуда возьмут деньги, чтобы вся эта красота не осталась лишь на картинках. Чтобы понять круг участников проекта, нужен проект, подчеркнул главный архитектор Павел Крутолапов. Рабочее проектирование начнут в следующем году.

— Часть затрат возьмет на себя город по программе «Формирование городской среды», часть надеемся закрыть по федеральной программе «Стимул». Часть может вложить бизнес, который в долгосрочной перспективе может иметь интересы и сервисы, — отметил Павел Крутолапов.

Чтобы привлечь на набережную бизнес, потребуется решить вопрос канализации, электричества и прочей инфраструктуры.

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