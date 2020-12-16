В Кургане наградили рыбака, который спас из ледяной воды двоих детей

Андрея Половникова наградил губернатор Курганской области. Фото: Дарья Голявинская

Губернатор Курганской области Вадим Шумков вручил благодарственное письмо и памятный подарок 56-летнему Андрею Половникову, который спас двух детей, провалившихся под лед в реке Тобол. Торжественная встреча прошла ровно месяц спустя.

— Выражаю Вам искреннюю признательность за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни. Ваши грамотные и решительные действия позволили предотвратить трагедию на воде, — отметил глава региона.

Фото: пресс-служба правительства Курганской области

Напомним, вечером 16 ноября Андрей Половников зашел к своим знакомым в автосервис. Со стороны реки Тобол начали доноситься детские крики о помощи. Услышав их, мужчина сразу же бросился на помощь, забыв про два перенесенных инфаркта и металлические стенки в сердце.

Добравшись по тонкому льду к детям, курганец сначала вытащил девочку, с мальчиков все было сложнее. Ребенок полностью ушел под лед, из воды торчал только капюшон. Но и его удалось спасти.

— Когда прозвучало, что дети в воде, у меня в голове сразу мысли о своих внуках пробежали. Времени для раздумий не было. На ходу разделся. Раз дети были уже в воде, то добраться до них можно было только ползком. Получилось сразу, помог рыбацкий опыт. Подполз и вытянул и того, и другого, — вспоминает Андрей Половников.

Отметим, Андрей Половников знаком с правилами поведения на воде. Он заядлый рыбак, три года служил на флоте и 15 лет отработал водителем скорой помощи. А сейчас находится на заслуженной пенсии.

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