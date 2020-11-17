«Мальчик был синим и уже не дышал»: курганец спас двоих детей, провалившихся под лед реки Тобол

Андрей Половников бросился спасать детей из ледяной воды Фото: Дарья Голявинская

Вечером, 16 ноября, Андрей Половников из Кургана зашел к своим знакомым в автосервис. Неожиданно мужчины услышали детские крики. Они доносились со стороны реки Тобол. Все бросились на помощь.

— Мой папа и работники сервиса пошли к мосту и увидели, что мальчик с девочкой провалились под лед, — рассказывает Дарья. — Детям на вид около семи лет. По дороге папа скинул одежду, остался в одной рубашке, а остальным сказал, чтобы несли доски, веревки и позвонили в скорую помощь.

56-летний Андрей Половников забыл о двух перенесенных инфарктах, металлических стентах в сердце и по тонкому льду ползком начал пробиваться к тонущим детям. Первой удалось вытащить девочку, после чего малышка ушла со льда на берег. А вот с мальчиком ситуация оказалась посложней — ребенок полностью провалился под лед, лицо было синим, из воды торчал только капюшон. За него Андрей Леонидович и вытащил мальчишку. Ребята из автосервиса тут же дернули мужчину за ноги и вернули со льда на берег.

Спасенный из ледяной воды ребенок не дышал, его понесли отогревать в автосервис. Там мальчика раздели и растерли, после чего укутали в теплый плед и стали ждать прибытия скорой помощи. Когда приехали медики, мальчик пришел в себя, и его повезли в больницу.

— Папа переживал весь вечер, пока не позвонили в больницу и не узнали о состоянии мальчика. Там сказали, что он живой, — добавила Дарья.

Как сообщили в Департаменте здравоохранения Курганской области, семилетнего мальчика привезли в больницу около пяти вечера. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

По словам девушки, ее отцу помогла медицинская практика — он 15 лет работал водителем скорой помощи и может принять верное решение в экстренной ситуации. Плюс ко всему, Андрей Леонидович служил в ВМФ, а сейчас он заядлый рыбак, поэтому знает, что нужно делать, когда человек проваливается под воду.

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