В новогоднюю ночь принято загадывать желания. Вот только у одних людей они исполняются, а другие с разочарованием отмечают, что зря выпили под бой курантов приправленный пеплом бокальчик шампанского. Почему так происходит, и как нужно сочинять мечты, чтобы они становились реальностью, мы узнали у челябинского бизнес-психолога, коуча Европейской ассоциации коучинга (ECA) Веры Писаревой.Загадываем заветное желаниеЛюди, которые точно знают, чего хотят, не испытывают трудностей с постановкой и достижением целей. Поэтому загадывать желание — совсем не вредно. Вера Писарева говорит, что способность мечтать — важнейшее качество счастливых людей.— Только из большой мечты рождаются вдохновляющие цели, которые вы с удовольствием будете воплощать, — рассказывает коуч, бизнес-психолог Вера Писарева. — Когда есть мечта, человек даже бессознательно действует верно. Воплощение истинных желаний придает ему энергии, энтузиазма, ведет и помогает преодолеть препятствия. Главное — не перепутать мечту с ложной целью. Так бывает, когда мы руководствуемся логикой и, к примеру, говорим: «Хочу заработать миллион», не прочувствовав, для чего он нужен и какую потребность с его помощью мечтаем реализовать (почувствовать свою значимость, закрыть потребность в любви или доказать окружающим свою успешность). Так и получается ложная цель, на которую, как правило, не хватает ресурсов: сил, энергии и времени.Чтобы загаданные в новогоднюю ночь желания все-таки сбывались, нужно правильно мечтать. Для этого важно отключить логику, рассудок и довериться силе воображения, погрузиться в мир фантазий и образов.— Для этого хорошо подходит арт-терапия, — говорит Вера Писарева. — Фоном включаем любимую музыку или фильм, берем большой лист бумаги, краски и рисуем разными цветами все, что хочется. Это может быть абстрактный рисунок или конкретное изображение. Самое важное здесь — не анализировать, а довериться силе своих истинных желаний. Какие цвета у вашей мечты? Представляйте детально то, о чем мечтаете. Что вы видите, что чувствуете? Кто вы? Какой или какая вы? Кто вас окружает? Эти люди есть в вашей жизни, или вам предстоит познакомиться? Что вы делаете? Как выглядите?Трансформируем желание в цельНо чтобы мечта сошла с листа бумаги и стала явью, ее нужно перевести в разряд цели. На этом этапе коуч советует подумать и осознать, что такое важное есть в сформулированных желаниях, чего при этом не хватает в данный момент в вашей жизни.— Возможно, это люди, отношения, статус, иной образ жизни или вы сами, но какие-то другие, — продолжает Вера Писарева. — Здесь важно понять, какие изменения произойдут в вашей жизни, если мечта исполнится, осознать: «Я мечтаю об этом, чтобы в конечном итоге получить… что?» Для этого последовательно задаем себе вопрос: «Чтобы что?». К примеру, один клиент мечтал о доме в деревне, но после последовательных ответов на этот вопрос выяснилось — он мечтает об отдыхе, а для этого совсем не обязательно покупать дом.Найти ответ на этот вопрос также поможет практика «Письмо из будущего». Эксперт советует представить, что цель вами уже достигнута, и написать самому себе послание из будущего. В нем нужно рассказать самому себе, как удалось добиться результата. Описанные в письме шаги, как минимум, зададут направление к исполнению желания.По словам Веры Писаревой, цель необходимо записывать. Если испытываете воодушевление, подъем и, возможно, волнение, когда видите ее на бумаге — это то, что нужно. Пусть это будет смелая, дерзкая цель, которая изменит вашу жизнь, добавляет эксперт.Правильно формулируем цельДля исполнения желания, достижения поставленной цели, важно соблюдать три важных правила. Во-первых, формулировать желаемое в позитивном ключе, не используя частицу «не». Например, фразу «не болеть» заменяем на «быть здоровым». Во-вторых, не забываем об экологичности по отношению к другим: никто не должен пострадать от реализации вашего желания. И третье, цель должна касаться только вас, а не изменения ребенка, мужа, свекрови, начальника и так далее.— Когда вы мечтаете, и формулируете свои желания абстрактно (хочу улучшить отношения в семье, хочу стать уверенной, хочу свой бизнес) — это нормально, — продолжает эксперт. — Но для того, чтобы мечта исполнилась, она должны быть сформулирована конкретно. Так, чтобы вы могли отследить результат-факт: реализована она или нет. Для этого рекомендую переформулировать цель по системе SMART. Это отличная методика, подходит и для бизнеса, и для личных целей.Итак, цель формулируем точно (это S — specific). Если это профессиональная реализация, то указываем, что конкретно под ней понимаете. Не «повышение в должности», а «получить должность руководителя отдела качества в компании «Ростелеком»». Цель должна быть измеримая (M— measurable): если хочется стабильного дохода, то указываем точную сумму ежемесячного заработка или количество клиентов. А еще — реалистичная и достижимая (A — Аttainable), ориентированная на результат, о котором вы мечтаете (R — Relevant), и ограниченная по времени (T — Time-bounded). В последнем случае прямо указываем дату, когда произойдет желаемое событие.Начинаем действоватьВот только одной писанины для исполнения желаемого мало. Нужно действовать! Поэтому коуч советует после формулировки цели составить план маленьких шагов, которые приведут вас к ее реализации.— Напишите последовательный список, — говорит Вера Писарева. — Пусть это будут самые мелкие дела. Возле каждого пункта проставьте дату, к которой нужно его сделать. И самое главное — отметьте, какой шаг будет первым, и когда вы его сделаете. При создании такого плана хорошо подходит карта желаний с визуальными якорями. Можно разместить на магнитной доске картинки, которые визуализируют основные шаги и даты. Важно, чтобы доска была на виду, а ваши маленькие цели перед глазами.Далее анализируем имеющиеся для достижения цели ресурсы. Какие у вас уже есть, а каких недостаточно? Чему нужно научиться? С какой проблемой разобраться? Какая помощь и от кого может потребоваться. Какие шаги предпримите, чтобы найти необходимые ресурсы? Этими действиями дополните свою доску.Благодарим за то, что есть прямо сейчасЧтобы не свернуть с пути достижения цели и получать удовольствие от процесса, бизнес-психолог советует использовать простую технику благодарности — говорить спасибо самому себе за каждый шаг на пути к мечте.— Например, можно сделать вазу благодарности — емкость, в которую будете бросать красивые бусинки, монетки, или конфетки за каждое действие, которое ведет к цели, — добавляет Вера Писарева. — Или придумать свой ритуал. Это может быть целый список простых действий, которые приносят удовольствие лично вам: ванна, массаж, танцы, прогулка в лесу, рисование, рукоделие, чашка горячего шоколада и так далее.А еще поможет группа поддержки, с которой вы будете делиться своими радостями, победами и сложностями. Это как подчеркнула Вера Писарева, один из самых эффективных способов, как не свернуть с пути.Добиться результата также поможет визуализация в виде карты желаний с датами достижения промежуточных целей, подведение промежуточных итогов с поощрением себя, вечеринка по случаю достижения важного этапа и так далее.Эксперт советует запомнить, что если в цели нет энергии, радости, мотивации, желания действовать — это, скорее всего, не ваша цель.— Возможно, кто-то значимый для вас хочет, чтобы вы этого достигали. Или вам важно что-то кому-то доказать, — добавляет Вера Писарева. — Многие люди тратят годы, и даже целую жизнь, на реализацию таких ложных целей. Поэтому очень сложно, но очень важно быть честным с самим собой, и признать, если вы чего-то не хотите. Как говорил Лаппорт в своей книге: «Цели и способы их достижения должны находиться в гармонии с Душой, а не высасывать из вас всю Душу».К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru