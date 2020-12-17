Владимир Путин на пресс-конференции-2020 о забуксовавшей мусорной реформе в Челябинской области: регионы этим занимаются

Президент вышел на видеосвязь с журналистами из своей резиденции в Ново-Огарево Фото: кадр с видео

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналиста Ольги Балабановой из Магнитогорска в рамках большой пресс-конференции 17 декабря 2020.

— Мой вопрос связан с мусорной реформой. В январе прошлого года стартовала. В 2015 году подписано соглашение. Разработан проект на уровне госэкспертизы затормозился. Почему мусорная реформа тормозит? — спросила она

— Достаточно много вопросов связанных с организацией самого производства. Здесь у нас несколько задач: нам нужно создать соответствующую отрасль производства. Нас нужно добиться нормальной сортировки, чтоб к 2030 году все распределялось. Одна из задач: добиться ответственности между производителями и упаковщиками продукта, что бы перенести нагрузку за утилизацию на производителей упаковочных изделий. В автопроме введен утилизационный сбор, тоже самое нужно делать по этому направлению Правительство этим занимается регионы этим занимаются. На это у нас выделяются ресурсы, — ответил президент.

Журналистов УрФО собрали в Екатеринбурге, вопросы задавались дистанционно Фото: Кадр видео

Большая пресс-конференция Владимира Путина проходит в немного необычном формате: президент России отвечает не только на вопросы журналистов, но и обычных жителей страны.

Президент вышел на видеосвязь с журналистами из своей резиденции в Ново-Огарево. Прессу собрали на специально подготовленных площадках. Для уральских журналистов это в здание Полномочного представителя Президента РФ в УрФО.

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