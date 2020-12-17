Владимир Путин на пресс-конференции-2020 о выбросах в Магнитогорске: «Для меня это неожиданно»

Владимир Путин сам озвучил вопрос о выбросах в Магнитогорске и поинтересовался у журналиста, действительно ли все плохо Фото: кадр с видео

В рамках большой пресс-конференции 17 декабря 2020 президент России Владимир Путин не только отвечает на вопросы, но и задает их сам. Так, ответив на вопрос о мусорной реформе Ольги Балабановой из Магнитогорска, глава государства обратился к журналистке и задал вопрос о выбросах.

— Один из обращающихся граждан пишет о том, что происходит в Магнитогорске с выбросами. Для меня это неожиданно. Я знаю, что Магнитка вкладывала много средств и ресурсов в обновление производства, чтобы снизить выбросы. По имеющимся у меня сведениями они уменьшались. Ольга, вы сама как оцениваете, что происходит с выбросами у вас в Магнитогорске?

— Я как патриот, работаю в газете комбината. Если очистные сооружения построены, это не форточка, которую можно закрыть и открыть. Это комплекс сооружений. Потом, пусть меня растерзают многие жители, многие принимают за выбросы туман. У нас сделали резервуар и там теплая вода и очень часто туман. Люди смотрят с левого берега на правый и считают, что смог стоит. Есть же еще другие производства. Например, птицефабрика может давать запах, на который пеняют. Я считаю, что не так все, как преувеличивают в соцсетях.

— Это не соцсети, это обращение конкретного гражданина, — подчеркнул Владимир Путин. — Я спросил потому, что знаю, что комбинат вложил очень много средств и гораздо больше, чем в других местах.

Глава государства также добавил, что количество выбросов уменьшилось. В планах — установить датчики. В первую очередь они появятся в центрах металлургического производства.

Большая пресс-конференция Владимира Путина проходит в немного необычном формате: президент России отвечает не только на вопросы журналистов, но и обычных жителей страны.

Президент вышел на видеосвязь с журналистами из своей резиденции в Ново-Огарево. Прессу собрали на специально подготовленных площадках. Для уральских журналистов это в здание Полномочного представителя Президента РФ в УрФО.

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