Новый Tiguan скоро в Автоцентре «Гольфстрим»

Новый дизайн, новые световые технологии, четыре комплектации и четыре двигателя, передовые ассистенты водителя и технологии безопасности, инновационные мультимедиа, сенсорное управление, широкий набор функционального оборудования — это все он, новый Tiguan, который совсем скоро будет представлен в Автоцентре «Гольфстрим».

Модель будет доступна в четырех вариантах исполнения: Respect, Status, Exclusive и спортивный R-Line.

Кроссовер предлагается с несколькими бензиновыми двигателями на выбор: 125 л.с., 150 л.с., а также 180 л.с. и 220 л.с. 125-сильный мотор сочетается с 6-ступенчатой МКП и передним приводом. Двигатель мощностью 150 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой АКП может быть оснащен передним или полным приводом 4Motion. Силовые агрегаты мощностью 180 и 220 л.с. идут в паре с 7-ступенчатой АКП и полным приводом 4Motion.

Бестселлер модельного ряда SUV марки Volkswagen изменился как внешне, так и по техническим решениям.

Вы сможете оценить светодиодные (LED) фары IQ.Light с динамическими указателями поворота, анимированные задние фонари, пакет BlackStyle, панорамную крышу с люком в передней части, многоцветную амбиентную подсветку интерьера, удобство управления сенсорной панелью климат-контроля и сенсорными кнопками на рулевом колесе, 10.25” цифровую приборную панель и мультимедиа-систему с дисплеем диагональю до 9.2”.

В движении водителя нового Tiguan поддерживает широкий набор ассистентов водителя IQ.Drive (ассистент движения по полосе LaneAssist, система мониторинга слепых зон SideAssist, ассистент парковки ParkAssist, система кругового обзора AreaView), а дополнительную защиту и уверенность на дороге обеспечит широкий набор систем безопасности (система контроля дистанции спереди FrontAssist, предлагающаяся уже в базовом оснащении, система проактивной защиты пассажиров PreSafe, до 10 подушек безопасности, включая коленные подушки безопасности спереди и боковые подушки безопасности сзади).

Кроме того, в холодное время года владельцев Tiguan порадует полный набор «зимних» опций (подогревы передних и задних сидений, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, рулевого колеса).

Новый Tiguan прекрасно оснащен с точки зрения безопасности. Среди оборудования: система контроля дистанции FrontAssist с функцией экстренного торможения CityEmergencyBraking, система распознавания усталости водителя, передние подушки безопасности с функцией отключения пассажирской подушки, а также боковые шторки безопасности спереди и сзади, передние и задние боковые подушки, коленные подушки безопасности спереди, система проактивной защиты пассажиров PreSafe, противоугонная система с датчиком присутствия в салоне (начиная с версии Exclusive), электронная система курсовой устойчивости (ESP), антиблокировочная система (ABS) с функцией антипробуксовочной системы (ASR), электронная блокировка дифференциала (EDL) и стабилизация прицепа, центральный замок с дистанционным управлением и двумя складными ключами, система бесключевого доступа и запуска двигателя KESSY с замками Safelock (с версии Exclusive), трехточечный ремень на центральном заднем сиденье, крепления Isofix для установки двух детских кресел сзади.

Вы сможете по достоинству оценить Новый VolkswagenTiguan.

Подробности по телефону: (351) 749-09-09.

Автоцентр «Гольфстрим»

г.Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 126.

vw-golfstream.ru

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