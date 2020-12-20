«Скоро я вернусь на землю»: как журналист из Челябинска разоблачила «космонавта», сбежавшего в НАСА

Не зря на банкнотах отражена тема космоса
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Каждый день в редакцию «Комсомольская правда-Челябинск» приходят сообщения от жертв мошенников. Кто-то попался на удочку лжебанкиров, кто-то отдал мнимым газовщикам приличную сумму за непонятные счетчики. А журналиста Ирину Фадюшину пытался развести на деньги...космонавт.
— Все началось с того, что в списке новых подписчиков в моем Instagram появился космонавт. С аватарки на меня смотрел благородный мужчина в скафандре. Читаю: sergeyryzhikov. Есть такой космонавт-испытатель Сергей Рыжиков, как раз на МКС сейчас. Кстати, если верить Википедии, разведен.
Вау! Мой небольшой блог о путешествиях стал интересен человеку, который множество раз облетел вокруг земного шара! Да ну, просто нанял СММ-щиков, которые делают массовую подписку. Решила подписаться в ответ, чтобы потом посмотреть снимки из космоса.
Но тут, неожиданно для меня, приходит сообщение от нового «друга»:
— Hello. Thank you for following me. Your page looks great with your gorgeous photos.
Перевожу: «Здравствуйте! Спасибо, что подписались на меня. Ваша страница выглядит великолепно с вашими великолепными фотографиями»
Сергей Николаевич, ну вы чего? Русский язык забыли? Пишу по-русски, в ответ — что-то непонятное с кучей ошибок в стиле гугл-переводчика:
— Я из русского. Но уехал оттуда давным-давно. В настоящее время я здесь на космической станции. Я заключил контракт с НАСА, но скоро мой контракт закончится. И мы все вернемся на землю.
НАСА? Это что за диверсия на орбите? Спрашиваю, неужели Роскосмос платит мало (честно говоря, не интересовалась, кто начисляет зарплату космонавтам, но это и не важно).
— Это секрет, я не скажу тебе сейчас, дорогой друг. Со временем я заставлю вас понять больше, — отвечает мой собеседник.
Даже так, заставишь! Пока я смеялась, мой космонавт (или уже астронавт? раз в НАСА перебежал) не унимался:
— Вы раньше встречали космонавта?
Наверное, он ждал ответа, что никогда в жизни я — девушка из провинции не была удостоена такого «звездного» внимания. Но космонавта я встречала и самого настоящего! Несколько лет назад в Челябинск приезжал Олег Артемьев, мы с ним даже участвовали в тотальном диктанте на одной площадке. Но моего собеседника такое знакомство не очень впечатлило, и он быстро перешел на вопросы кто я и откуда.
— Извините, а вы точно космонавт? — спрашиваю я.
— Да. это может быть. Я сказал вам основную причину. Пожалуйста, без сомнений. Можешь ли ты общаться со мной искренне.
Нет, общаться я с тобой не могу. Во-первых потому, что ты — никакой не космонавт. А во-вторых, на меня уже косо смотрит суровый челябинский муж, нервно перебирая струны балалайки и попивая квас из самовара.
Как я поняла, что это мошенник?
На его странице всего 15 подписчиков. Все фотографии загружены в течение нескольких дней. Я погуглила официальную страницу Сергея Рыжикова — космонавт соцсети не ведет. Многочисленные ошибки, безумная легенда про контракт с НАСА.
А схема простая: некий иностранный «супергерой» (космонавт, военный, полицейский) влюбляет в себя доверчивую даму, обещает жениться, приехать в Россию или, наоборот, увезти за 100 морей. Но потом у него вдруг возникают некие проблемы: то справку надо оплатить, то пошлину, то билет купить. А как не помочь любимому? Ведь впереди райская жизнь. Так и отдают последние гроши.
Вот на днях «американский военный» красивый-здоровенный развел жительницу Нязепетровска на 2,6 млн рублей. По уши влюбленная женщина отдала свои сбережения 300 тыс. рублей, а остальное взяла в кредит. На просьбы созвониться по видеосвязи он пускал пыль в глаза, говоря, что его работа связана с большой секретностью.
Но как не стыдно использовать доброе имя героя России!
Что советуют в полиции?
— Полицейские в очередной раз призывают граждан быть рассудительными и внимательными, нельзя проявлять доверчивость, прежде чем отправлять свои сбережение или тем более кредитные средства, необходимо хорошо подумать и посоветоваться с близкими, — прокомментировали в ГУ МВД России по Челябинской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru