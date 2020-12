«Скоро я вернусь на землю»: как журналист из Челябинска разоблачила «космонавта», сбежавшего в НАСА

Не зря на банкнотах отражена тема космоса Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Каждый день в редакцию «Комсомольская правда-Челябинск» приходят сообщения от жертв мошенников. Кто-то попался на удочку лжебанкиров, кто-то отдал мнимым газовщикам приличную сумму за непонятные счетчики. А журналиста Ирину Фадюшину пытался развести на деньги...космонавт.

— Все началось с того, что в списке новых подписчиков в моем Instagram появился космонавт. С аватарки на меня смотрел благородный мужчина в скафандре. Читаю: sergeyryzhikov. Есть такой космонавт-испытатель Сергей Рыжиков, как раз на МКС сейчас. Кстати, если верить Википедии, разведен.

Вау! Мой небольшой блог о путешествиях стал интересен человеку, который множество раз облетел вокруг земного шара! Да ну, просто нанял СММ-щиков, которые делают массовую подписку. Решила подписаться в ответ, чтобы потом посмотреть снимки из космоса.

Но тут, неожиданно для меня, приходит сообщение от нового «друга»:

— Hello. Thank you for following me. Your page looks great with your gorgeous photos.

Перевожу: «Здравствуйте! Спасибо, что подписались на меня. Ваша страница выглядит великолепно с вашими великолепными фотографиями»

Сергей Николаевич, ну вы чего? Русский язык забыли? Пишу по-русски, в ответ — что-то непонятное с кучей ошибок в стиле гугл-переводчика:

— Я из русского. Но уехал оттуда давным-давно. В настоящее время я здесь на космической станции. Я заключил контракт с НАСА, но скоро мой контракт закончится. И мы все вернемся на землю.

НАСА? Это что за диверсия на орбите? Спрашиваю, неужели Роскосмос платит мало (честно говоря, не интересовалась, кто начисляет зарплату космонавтам, но это и не важно).

— Это секрет, я не скажу тебе сейчас, дорогой друг. Со временем я заставлю вас понять больше, — отвечает мой собеседник.

Даже так, заставишь! Пока я смеялась, мой космонавт (или уже астронавт? раз в НАСА перебежал) не унимался:

— Вы раньше встречали космонавта?

Наверное, он ждал ответа, что никогда в жизни я — девушка из провинции не была удостоена такого «звездного» внимания. Но космонавта я встречала и самого настоящего! Несколько лет назад в Челябинск приезжал Олег Артемьев, мы с ним даже участвовали в тотальном диктанте на одной площадке. Но моего собеседника такое знакомство не очень впечатлило, и он быстро перешел на вопросы кто я и откуда.

— Извините, а вы точно космонавт? — спрашиваю я.

— Да. это может быть. Я сказал вам основную причину. Пожалуйста, без сомнений. Можешь ли ты общаться со мной искренне.

Нет, общаться я с тобой не могу. Во-первых потому, что ты — никакой не космонавт. А во-вторых, на меня уже косо смотрит суровый челябинский муж, нервно перебирая струны балалайки и попивая квас из самовара.

Как я поняла, что это мошенник?

На его странице всего 15 подписчиков. Все фотографии загружены в течение нескольких дней. Я погуглила официальную страницу Сергея Рыжикова — космонавт соцсети не ведет. Многочисленные ошибки, безумная легенда про контракт с НАСА.

А схема простая: некий иностранный «супергерой» (космонавт, военный, полицейский) влюбляет в себя доверчивую даму, обещает жениться, приехать в Россию или, наоборот, увезти за 100 морей. Но потом у него вдруг возникают некие проблемы: то справку надо оплатить, то пошлину, то билет купить. А как не помочь любимому? Ведь впереди райская жизнь. Так и отдают последние гроши.

Вот на днях «американский военный» красивый-здоровенный развел жительницу Нязепетровска на 2,6 млн рублей. По уши влюбленная женщина отдала свои сбережения 300 тыс. рублей, а остальное взяла в кредит. На просьбы созвониться по видеосвязи он пускал пыль в глаза, говоря, что его работа связана с большой секретностью.

Но как не стыдно использовать доброе имя героя России!

Что советуют в полиции?

— Полицейские в очередной раз призывают граждан быть рассудительными и внимательными, нельзя проявлять доверчивость, прежде чем отправлять свои сбережение или тем более кредитные средства, необходимо хорошо подумать и посоветоваться с близкими, — прокомментировали в ГУ МВД России по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru