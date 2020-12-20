В Челябинске ведущие корпоративов снимают клип в знак несогласия с ковидными ограничениями

Ведущие Челябинска снимают клип в знак несогласия с ковидными ограничениями. Фото: Наталья Колосова

Ведущая мероприятий в Челябинске Наталья Варыпаева решила выразить свое несогласие с коронавирусными ограничений и организовала съемки клипа «Мы против запрета мероприятий». Поучаствовать в проекте она пригласила диджеев, ведущих, хореографов, танцоров, музыкантов, певцов и других event-специалистов.

Прежде всего артисты и организаторы праздников хотят привлечь внимание к проблеме отмены мероприятий. Именно доходы с новогодних вечеров дают им и их семьям возможность пережить несколько месяцев сезона затишья, которые наступают после праздников.

Фото: Наталья Колосова

— Как нам, артистам, жить? Если мы не можем работать — у нас нет возможности зарабатывать. Конечно, мы признаем, что коронавирус существует и понимаем всю опасность этой ситуации. Но, согласитесь, люди все равно будут собираться вместе, ведь ресторанам и кафе можно работать до 23:00! Люди будут праздновать и корпоративы, и свадьбы, и юбилеи!— рассказала автор идеи Наталья Варыпаева.

Челябинка считает несправедливым полный запрет на работу шоуменов. Ведь крупные ТРК и фитнес-клубы открыты. Так почему бы не ввести ограничения для диджеев, ведущих, танцоров и артистов, но позволить им зарабатывать.

К съемкам команда приступила 1 декабря. Первым этапом стала запись песни, вторым — съемки коллективных сцен. Работы над созданием клипа подходят к финалу.

Наталья Вырыпаева подчеркивает, что в клипе артисты лишь хотят высказать свое мнение по поводу ограничений, а не раскритиковать решение властей.

Фото: Наталья Колосова

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