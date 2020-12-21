Новая SKODA OCTAVIA — всем хороша!

ŠKODA OCTAVIA — самая популярная модель за всю 125 летнюю историю чешской компании. Абсолютный бестселлер марки. С 1959 года было продано более семи миллионов машин, название которых знакомо покупателям в 100 с лишним странах мира. Менялись поколения автомобиля, но неизменным оставалось главное: OCTAVIA всегда давала клиентам больше, чем они могли ожидать.

Новая OCTAVIA уже заняла в Европе привычное для себя место — одного из лидеров рынка. Нет сомнений, что модель понравится и нашим российским покупателям. Мы знаем, что нужно клиентам самой большой страны в мире. Не зря автомобили чешской марки продаются в России с самого начала XX века.

OCTAVIA знает, как позаботиться о водителе и пассажирах. Для автомобиля предлагается множество опций, которые позволяют вам и вашим близким получать еще больше удовольствия от каждой поездки. Улучшить себе настроение на годы вперед очень просто — просто надо выбрать машину в правильной комплектации. Не стоит экономить на собственном комфорте.

В официальном дилерском центре «Чешский Дом» вы можете пройти тест-драйв и по достоинству оценить абсолютно Новую ŠKODA OCTAVIA.

Мы находимся по адресу: ул.Братьев Кашириных, д.126/1.

Контактный тел.: (351) 211-43-00.

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