С 1 января в Челябинской области изменится многое. Фото: Светлана Маковеева, Мария Ленц, Михаил Фролов. Анастасия Осипова

С боем курантов в Челябинской области заканчивается не только тяжелый 2020 год, но и целый список коронавирусных льгот и отсрочек. Вместе с тем вступают силу важные изменения в законодательстве, повышаются пенсии и величина маткапитала. Рассказываем, что изменится в Челябинской области с 1 января 2021 года.

Больше никаких отсрочек: коммуналка возьмет свое

Начнем с печального. 1 января 2021 года заканчивается мораторий на отключение коммунальных услуг и начисление пени за просрочку платежей. Запрет действовал с апреля 2020 года. Он должен был поддержать челябинцев, которые оказались на самоизоляции. Но, как сообщает пресс-служба «Уралэнергосбыта», многие истолковали его неверно и решили, что можно вообще не платить за услуги. По данным на 11 декабря 2020 года, долг за свет больше 2 тысяч рублей накопили 131 668 жителей Челябинской области, из них 59 тысяч — в Челябинске. Если долги до 1 января 2021 года не будут погашены, то после Нового года этим южноуральцам грозит отключение электроэнергии.

— Электроэнергия — это такой же товар, как любой другой, как хлеб или молоко. В магазине, прежде чем приобрести булку хлеба, человек оплачивает ее, но в отношении электрической энергии многие считают, что могут потреблять и не платить, — комментирует директор по работе с клиентами «Уралэнергосбыт» Андрей Святых.

Больше 130 южноуральцам 1 января могут вырубить свет за долги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В «Уралэнергосбыте» добавляют, что отключение — крайняя мера, должников неоднократно предупреждали о долгах по СМС, автодозвоном и звонками операторов.

Истекает срок моратория по оплате отопления и горячей воды. Заплатить придется и пени, которые начислили до 5 апреля 2020 года. В АО «УСТЭК-Челябинск» сообщили, что спишут эти пени, если долг будет погашен до 1 января 2021 года.

С 1 января 2021 года возобновляется поверка счетчиков. Из-за пандемии Правительство разрешило не менять счетчики и не проводить опломбировку с 1 апреля по 31 декабря. Показания даже по счетчикам с истекшим сроком принимались как обычно.

Что касается повышения тарифов на коммунальные услуги в Челябинской области, то с 1 января 2021 года оно не запланировано. Как говорится на сайте министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, коммуналка вырастет с 1 июля 2021 года в среднем на 4%.

Зато оформлять субсидию на оплату ЖКХ станет проще — для этого больше не требуется справка об отсутствии задолженности, информация будет поступать в ведомства автоматически.

Пенсию поднимут на 6,3%

С 1 января 2021 года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 6,3%. В Челябинской области январская индексация коснется 748,7 тыс. неработающих пенсионеров, и в результате повышения средний размер пенсии составит 16 863,2 руб. В результате индексации стоимость пенсионного балла вырастет до 98,86 рублей, а фиксированная часть до 6 044,48.

Как уточнили в региональном ПФР, размер пенсии увеличится у каждого индивидуально, в зависимости от стажа и накопленных пенсионных баллов. К примеру, если страховая пенсия неработающего гражданина за декабрь 2020 года составляет 14 900 руб., после индексации она увеличится на 938,7 руб. и составит 15 838,7 руб.

С 1 января в Челябинской области вырастет прожиточный минимум пенсионера до 9 794 рублей. Этот показатель важен для расчета пенсии и других выплат. Так, если общая сумма материального обеспечения пенсионера ниже этой суммы — ему положена федеральная социальная доплата.

Как рассказали в ПФР, пенсию сначала доведут до прожиточного минимума в 9 794 рублей, а потом индексируют на 6,3%.

По прогнозу с 1 февраля индексация ждет получателей льготной пенсии (ветераны, инвалиды) на 3,8%. С 1 апреля увеличат социальные пенсии (для тех, у кого небольшой стаж и мало пенсионных баллов) — на 2,6%.

Всем «Мир»!

С 1 января 2021 года южноуральцы, которые получают пенсии и иные социальные выплаты по линии Пенсионного фонда, социальной защиты и ФСС на счета банковских карт платежных систем MasterCard, Visa и др., должны получать выплаты только на карту платежной системы «Мир». Для тех, кто получает деньги по почте или на счета в банке без карты, ничего не изменится. Но 25 декабря 2020 года региональный ПФР сообщил, что этот срок продлили до 1 июля 2021 года. Правда, только по линии ПФР.

Для пособий карта "Мир" теперь обязательна Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Это сделано для того, чтобы все выплаты от государства были под защитой и шли именно через национальную платежную систему, — уточнили в региональном минсоце.

Пособия — минуя работодателя

С 1 января 2021 года Челябинская область переходит на прямые выплаты пособий. Если раньше их выплачивали через работодателя, а ФСС затем компенсировал предприятию затраты, то теперь фонд будет перечислять деньги напрямую сотруднику.

Напрямую будут выплачиваться:

— пособия по временной нетрудоспособности (в том числе в связи с несчастным случаем на производстве и (или) профессиональным заболеванием);

— по беременности и родам;

— единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;

— единовременное пособие при рождении ребенка;

— ежемесячное пособие по уходу за ребенком;

— оплата дополнительного отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска) застрахованному лицу, пострадавшему на производстве.

Пособия мамочкам ФСС будет платить напрямую, минуя работодателя Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выплачиваться пособия будут также на карту «Мир» или через Почту России. Документы для оформления пособия будет по-прежнему собирать работодатель. В челябинском региональном отделении ФСС указывают, что прямые выплаты удобны. Поскольку, во-первых, человек всегда получит деньги, независимо от финансового состояния работодателя. Участие начальника будет минимальным. Во-вторых, можно быть уверенным, что все пособия насчитаны правильно. И, в- третьих, конфликты с работодателем сведены к минимуму. Как это ни печально, в России все еще недолюбливают декретниц.

С декабря жители Челябинской области уже узнают о льготах и пособиях на портале Госуслуг.

Работа и больничные ушли в онлайн

До конца года жителям Челябинской области нужно было определиться, хотят ли они перейти на электронные трудовые книжки и подать заявление работодателю. Для тех, кто впервые будет устраиваться на работу в 2021 году, бумажные трудовые книжки уже не предусмотрены.

В региональном Пенсионном фонде уточняют: если вы выбрали электронную трудовую, то бумажную вам отдадут на руки с записью в ней о сделанном выборе. При этом бумажная трудовая своей силы не потеряет, так как в электронной версии фиксируются только сведения с 2020 года.

— Тем, кто оставит бумажную трудовую книжку, работодатель будет вносить сведения в оба документа — бумажный и электронный. А если заявление о выборе не будет подано до 1 января 2021 года, работодатель продолжит вести трудовую книжку на бумаге, — добавляют в региональном ПФР.

По данным на 16 декабря, заявление о выборе способа ведения трудовой книжки подали более 796,6 тыс. жителей Челябинской области.

Информация о больничных и местах работы - теперь в Сети Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

С 14 декабря 2020 года начали действовать новые правила оформления больничных — появился электронный больничный. Его можно продлевать бумажным, а также можно оформить единый больничный на всех детей.

Выплаты из маткапитала — без заявления

С 1 апреля 2020 года южноуральцы, которые имеют право на материнский капитал, могли получать ежемесячные выплаты из него автоматически. Это касается семей, в которых второму ребенку исполнилось один или два года в период с 1 апреля 2020 по 1 марта 2021 года. Изначально беззаявительные выплаты работали до 1 октября, но сейчас их продлили до 1 марта 2021 года.

— Если владельцу сертификата необходимо приостановить получение выплаты, то следует подать соответствующее заявление в управление ПФР, — уточнили в Пенсионном фонде.

Напомним, получать по 10 661 рублей ежемесячно из маткапитала могут только семьи с небольшим доходом, в которых второму ребенку еще не исполнилось три года. В Челябинской области таких насчитывается 2 226. Для остальных материнский капитал по-прежнему можно тратить на покупку или строительство жилья, пенсию мамы, образование детей, адаптацию детей-инвалидов.

С 15 апреля 2020 года сертификат на маткапитал оформляется автоматически. В Челябинской области с начала года (по данным на 20 ноября) 24,4 тысяч семей получили сертификаты на материнский капитал. Из них 13,5 тысяч — без заявления.

Упрощена также процедура распоряжения маткапиталом на улучшение жилищных условий с привлечением кредитных средств. Семьям теперь достаточно передать все документы в банк, а в ПФР они поступят в рамках информационного взаимодействия. Но нужно уточнить, участвует ли ваш банк в программе.

Оплатить ипотеку маткапиталом стало проще - достаточно прийти в банк Фото: Анастасия Осипова

И самое приятное. С 1 января 2021 года размер маткапитал проиндексируют. На первого ребенка он составит 483 882 рубля, на второго — до 639 432 рублей. Кстати, это будет уже вторая индексация за последние годы. До 2020 года размер маткапитала не повышали пять лет.

Налог на большие доходы и вклады

С 1 января те, кто зарабатывает больше пяти миллионов в год, будут платить не 13% подоходного налога, а 15%. Речь идет не только о зарплате, но и о доходах от дивидендов, из-за рубежа, от ценных бумаг, предпринимательской деятельности и пр. При этом ставка НДФЛ при продаже имуществ дороже 5 млн рублей не меняется.

Вводится и новый налог — налог на вклады больше 1 млн рублей. Закон вступает в силу с 1 января наступающего года. При этом неважно, когда именно был открыт вклад. Под налогообложение подпадут все доходы, которые вкладчики получат в 2021 году. Подробнее — в материале КП.

Новое для бизнеса

Новации ждут и предпринимателей. Напомним, с 2021 года отменяется единый налог на вменяемый доход (ЕНВД). И предприятия должны перейти на другие системы налогообложения. 15 декабря 2020 года депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли законы, направленные на расширение сфер применения патентной системы налогообложения, что позволит многим компаниям перейти на нее с ЕНВД. Также расширены категории налогоплательщиков, которые могут получить инвестиционный налоговый вычет.

С 1 января вводится обязательная маркировка изделий легкой промышленности: одежды из натуральной кожи или кожзаменителя, трикотажа, пальто, курток, ветровок, постельного и столового белья и пр. С 1 января 2021 года оборот немаркированных товаров будет запрещен, уточнили в мэрии. Причем промаркировать надо все непроданные до 1 января 2021 года остатки. Штрих-коды нужны, чтобы избежать контрафакта и вывести бизнес из тени.

С 30 октября 2020 года в ресторанах и кафе Челябинской области запрещено курить кальяны и потреблять никотинсодержащую продукцию. За нарушение такого запрета ИП штрафуют на 30-40 тысяч рублей, юрлица — на 60-90 тысяч рублей. Раньше это касалось только табака, но в Закон о курении внесли разъяснения, и с 28 января наказывать будут также за курение вейпов и электронных сигарет.

Паспорт и права придется менять

Из-за пандемии южноуральцам, у которых истекает срок действия паспорта или водительского удостоверения, в период с 1 февраля по 15 июля, разрешали до 31 декабря 2020 жить с просроченными документами. И за это никого не оштрафуют. В новогоднюю ночь этот срок заканчивается. Поэтому если вы расслабились и забыли обменять документы — поторопитесь.

Удаленка — такая же работа

С 1 января 2021 года начнет действовать Закон об удаленной работе. В нем закрепляются такие понятия как дистанционная работа, временная дистанционная работа и комбинированная удаленная работа. Причем работодатель теперь может переводить сотрудников на такую работу без их согласия, но должен обеспечить оборудованием. И такой график ни в коем случае не может быть основанием для срезания зарплаты.

Женщинам теперь официально разрешены многие профессии Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 8 апреля для южноуральцев, оставшихся без работы, действовал упрощенный порядок подачи заявлений на пособие по безработице и регистрации в центре занятости. Заявление можно было подать через портал Госуслуг. 31 декабря этот срок заканчивается. Кстати, пособие по безработице переводится на карты «Мир» в обязательном порядке уже с 1 октября 2020 года.

Зато расширился список профессий, которые могут занимать женщины. Последний раз его пересматривали 20 лет назад, дамам по нему было запрещено больше 450 профессий. В новом списке — их всего около 100. Например, прекрасным созданиям официально разрешили работать членом палубной команды судов всех видов флота, парашютистом, машинистом электропоезда и пр. Основанием для запрета в других сферах, например, в заготовке льда, работе в шахтах и рудниках, стали опасные факторы для репродуктивного здоровья женщин.

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