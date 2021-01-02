Спасение волка, рекордные удои и коррида с полицейскими: пять удивительных историй коров и быков из Челябинской области

Про южноуральских быков и коров немало интересных историй, которые удивят вас.

Наступающий год пройдет под знаком белого металлического быка. Мы решили задобрить символ года, собрав истории южноуральских быков и коров, которые всех поразили. Приготовьтесь удивляться...

Корова-рекордcменка

Корова Волга из Сосновского района прославилась рекордным удоем молока. За 305 дней лактации буренка дала 17 517 кг молока с жирностью 4,2 %. Самый высокий суточный удой при этом составил 77 кг — две фляги! Для сравнения, в среднем корова дает в день от 8 до 15 литров молока.

Рекорд был зафиксирован в 70-х годах. Такое количество молока корова дала впервые за всю историю отечественного животноводства. Однако закончилась история печально — после своего достижения Волга умерла, не выдержало сердце. В музее института ветеринарной медицины в Троицке выставлен скелет рекордсменки.

Скелет коровы Волги в музее. Фото: Вячеслав Шишкоедов, Объединенный государственный архив Челябинской области

Как коровы спасли волка

Эта история произошла четыре года назад в деревне под Челябинском. Мужчина купил волчицу и держал ее в вольере во дворе. Однако по ночам волчица выла. От таких «концертов» у местных коров случился стресс, удои резко упали.

— Жители пригрозили соседу убить волка, если он не решит проблему. Тогда он привез ее нам в приют «Спаси меня», — говорит известный челябинский зоозащитник Карен Даллакян. — Багира какое-то время жила у нас, а затем опеку над ней взял горнолыжный курорт «Солнечная долина». У них есть минизоопарк, где представлены животные Урала.

На территории курорта Багире построили большой вольер прямо в лесу. Живет она там не одна, а с «мужем», которого тоже привезли сюда из приюта «Спаси меня».

Канадская волчица Багира. Фото: приют диких животных «Спаси меня»

Коррида с полицейскими

Стадо коров из Верхнего Уфалея этим летом стало звездами интернета. Рогатые атаковали двор жилого дома. Одну женщину даже увезли в больницу. Разгонять коров пришлось полицейским. При всей серьезности ситуации видео с «корридой» во дворе получилось забавным. Предлагаем еще раз посмотреть его.

Рогатый бренд

Челябинская область славится герефордами и симменталами. Это британская мясная порода крупного рогатого скота. Мясо животных этих пород отличается мраморностью и считается наилучшим для приготовления стейков. Сегодня наш регион — один из основных поставщиков племенного скота в другие города России и за рубеж.

Сейчас в области действует восемь племенных предприятий. Самое крупное поголовье коров герефордской породы находится в хозяйстве Варшавское Карталинского района, а также в хозяйствах Брединского и Варненского районов. А лидером по поголовью симментальской породы является Совхоз Брединский.

— Форпостом совершенствования герефордской породы в области является «Агрофирма Калининская». Предприятие имеет статус и авторитет одного из лучших в России племенных заводов по разведению герефордов. Еще в 60-е годы прошлого столетия в хозяйство было завезено племенное поголовье герефордской породы. На их основе был создан так называемый тип уральского герефорда. Сегодня это своеобразный бренд Челябинской области, — рассказали в пресс-службе минсельхоза Челябинской области.

Герефорды на базе агрофирмы «Калининской». Это предприятие считается одним из лучших в России племенных заводов по разведению герефордов. Фото: Минсельхоз Челябинской области

Пушистая парочка

В Челябинском зоопарке живет пара домашних яков — Лаврентий и Илона. Они приехали в Челябинск из Северского зоопарка в 2009 году. С этого времени у пары родились восемь детенышей, которые уже давно проживают в других зоопарках России.

На фотографиях запечатлен детеныш по имени Аркаим, родившийся в прошлом году.

Як — близкий родственник быка. Это выносливое животное, приспособленное к проживанию в высокогорных, суровых условиях с недостатком кислорода. Высотой яки бывают до 2 метров и весом до тонны. Все их тело с головы до ног покрыто грубой длинной шерстью. Обычно домашнего яка используют для перевозки грузов. Ареал расселения дикого яка широк, но, тем не менее, этому животному грозит исчезновение, т.к. он не выносит мест, освоенных людьми.

Яки живут в зоопарке Челябинска уже 11 лет. Фото: пресс-служба Челябинского зоопарка

И напоследок — шутливая традиция. В соседней Курганской области, на въезде в село Кетово, есть статуя быка. Когда-то здесь разводили крупный рогатый скот, и бык символизировал развитие животноводства. Однако прославилась скульптура другим. Называют ее «пасхальный бык». Потому что на Пасху жители красят не только куриные яйца... Местные жители говорят, что традиция существует уже много лет. И каждый год цвет «настроения» у бычка разный.

Фото: ok.ru/«Курган»

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