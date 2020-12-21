В Кургане завели уголовное дело на мужчину, призывавшего бунтовать против власти

Теперь вместо соцсетей мужчина может попасть за решетку Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Кургане завели уголовное дело на мужчину, который в социальных сетях призывал бунтовать против власти. Экстремистом оказался 32-летний безработный парень, поэтому он часто оставался наедине с Интернетом и делился своим мнением в соцсетях.

В одном посте мужчина прямым текстом призвал следовать примеру революционной и митингующей Франции. Теперь за свои слова мужчине предстоит ответить. В его посте усматриваются признаки нарушения закона. Мужчине грозит до пяти лет тюрьму.

— Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», — сообщили в силовых структурах.

Перед возбуждением уголовного дела было проведено психолого-лингвистическое исследование. Сейчас курганец находится под подпиской о невыезде.

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