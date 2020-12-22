— Нынешние школьники, наверное, и не знают, что такое деревянные лыжи и откуда они «растут», — улыбается директор челябинской спортивной школы олимпийского резерва (СШОР №5) Владимир Воронов. — Те, кто постарше успели попробовать «деревяшки». А в середине прошлого века на таких бегали и побеждали на чемпионатах мира, Олимпийских играх. Вот и я решил сохранить эту историю.СО ВРЕМЕН ВОЙНЫДиректор школы начал собирать лыжную коллекцию лет 10 назад. И начал с боевых – времен Великой Отечественной — на которых воевали, ходили в тыл врага бойцы Уральских лыжных батальонов. Высота два с лишним метра. Крепления – мягкие, чтобы валенок удобно держался. Кстати, спортшкола является главным организатором крупных Всероссийских стартов Памяти Уральских лыжных батальонов. В прошлом году они проводились уже 43-й раз. Традиционно на эти соревнования собирают школьников 13-14 лет. Среди участников были и будущие олимпийские чемпионы — Елена Вяльбе, Светлана Ишмуратова, Алексей Прокуроров.Директор школы стал и инициатором создания школьного музея, посвященного этим воинским подразделениям, которые формировались в Челябинске, в поселке Шершни. Экспонаты для музея – личные вещи бойцов, военное снаряжение времен войны, макеты оружия, боеприпасов… Все это передавали участники поисковых отрядов. А музей истории лыж стал фактически продолжением военной экспозиции.— В этом году спортивной школе «стукнуло» 60 лет, и такой необычный музей мы открыли как раз к этой дате. Из-за пандемии и ограничений никаких торжеств решили не проводить. Поздравим ветеранов в частном порядке, подарим памятные сувениры, — говорит Владимир Воронов.А музей действительно получился уникальный. Назвали его — «Лыжи XX век». Директор школы рассказал, что подобных экспозиций в России «раз-два и обчелся». Обычно это «хаотичные» подборки лыж. В Челябинске все постарались систематизировать. Пока в коллекции около сотни лыж (по одному экземпляру).ИНОСТРАНЦЫ НА «ПЛАСТИКЕ», А НАШИ НА «ДЕРЕВЯШКАХ»— Я начал собирать марки и модели лыж, начиная с 60-70-х годов, и завершил второй половиной 90-х прошлого века. Сейчас модели лыж меняются каждый год, и за такой «модой» просто не успеть. Нашего актового зала не хватит, чтобы все уместить. Поэтому ограничились рубежом «девяностых», — объясняет Владимир Воронов. — Те деревянные лыжи, что производились у нас в стране — в основном, в Украине, в Прибалтике, за рубежом — это произведения искусства.Выбирались ценные породы деревьев, склеивалось несколько слоев, структуру делали такой, чтобы была жесткой, упругой. За такими лыжами нужно было очень бережно ухаживать — покрывать смолой, не допускать усыхания. Их парафинили или натирали воском, «колдовали» с мазями…Кстати, деревянные лыжи советского производства ничем не уступали импортным. Даже лучше были. Хорошие «деревяшки» на сегодняшние деньги стоили минимум 8-10 тысяч рублей. Кстати, в СССР производили лыжи с пластиковыми кантами. И такие тоже есть в школьной коллекции.— Купил их на сайте частных объявлений за 500 рублей. Продавец сказал — пусть лучше в музее будут стоять, чем у меня пылиться и пропадать… — идет вдоль лыжного ряда Владимир Воронов.Потом пошли пластиковые лыжи. А вот тут уже иностранцы дали нам фору. Стали делать очень качественный «пластик». По «катучести» он значительно превосходил дерево. Был даже период, когда отечественные лыжники соревновались с иностранцами на «деревяшках» — наши еще не успели сменить экипировку. И, кстати, достойно бились и на деревянных лыжах.В Советском Союзе тоже начали выпускать неплохие пластиковые лыжи — «Карелия», «Эстония», ряд других. Владимир Воронов полагает, что если бы не «развал» Союза, то наши, наверняка бы, научились производить и свои элитные беговые лыжи. А так в конце 80-х, в 90-е сплошь импорт. Тогда хорошие пластиковые лыжи стоили, как месячная зарплата инженера. Рублей 150, не меньше.ПРИХОДИТЕ НА ЭКСКУРСИЮДиректор школы заметил, что новость об открытии музея уже разлетелась по всей стране.— Мне то и дело звонят, пишут — предлагают уникальные модели лыж образца 60-70-х годов, и притом есть абсолютно новые. Для любителей и знатоков такой инвентарь очень ценен, как, к примеру, для коллекционера дорогих авто раритет середины прошлого века в идеальном состоянии, — находит сравнение Владимир Воронов.Кстати, одними лыжами музейная коллекция пятой школы не ограничивается. Тут целый кладезь лыжного инвентаря. Есть лыжероллеры образца 60-70-х годов прошлого века. На деревянной платформе, с надувными колесами. Воронов, к слову, сам мастер спорта СССР по лыжным гонкам, выпускник пятой школы, вспоминает, что его предшественники на таких, бывало, проезжали за тренировку по 50-60 километров.Галерея лыжных ботинок, креплений в «динамике» — от кирзовых до первых моделей коньковых образца середины 80-х, креплений — от душек, до «лягушек».— Музей к 60-летию школы посвящен не только юбилейной дате. Ветераны, бывшие выпускники школы могут прийти, посмотреть музей, — говорит Владимир Воронов. — Можем организовать и экскурсии по военным и спортивным экспозициям. Звоните (телефон для справок: 260-70-85, — Прим. ред.), мы всегда готовы показать наши экспонаты, рассказать об истории лыж, Уральских лыжных батальонов. Нам есть чем гордиться. Тем более, что среди выпускников школы есть Олимпийские чемпионы, чемпионы мира, Европы, России. Главное, что дети, воспитанники школы всегда могут прийти и тоже проникнуться этой историей.ПАМЯТНИК «СНЕЖНЫМ ПРИЗРАКАМ»Уже на протяжении нескольких лет по инициативе руководителей СШОР №5 в районе поселка Тарасовка постепенно строиться лыжный стадион «Карпов пруд». Уже готовы трассы различной протяженности, на которых проводятся городские, областные и всероссийские соревнования. Кстати, именно здесь в годы войны тренировали будущих бойцов Уральских лыжных батальонов. Здесь сохранились землянки, в которых жили «снежные призраки» или «белые дьяволы» (так немцы называли воинов лыжных батальонов). На этом месте скоро будет установлен памятник, посвященный этим армейским подразделениям времен Великой Отечественной войны.Сам стадион будет представлять из себя стартовый городок, административно-хозяйственный корпус, боксы для подготовки лыжного инвентаря, спортивную площадку. Часть лыжных кругов заасфальтируют, там же проведут освещение. Школа также планирует обзавестить «снежной пушкой» для приготовления искусственного снега.— В миллионном Челябинске, к сожалению, пока нет приличных лыжных трасс с хорошим перепадом высот, где можно готовить лыжников-гонщиков, и это пробел нужно восполнять. На Карповом пруду есть неплохой рельеф. Кое-где еще подсыпим земли. Подъемы станут еще круче и длиннее, — замечает Владимир Воронов.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru