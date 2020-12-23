«Всегда подключен к ИВЛ»: жительница Москвы усыновила тяжело больного мальчика из Челябинска

Почти два года медсестры заменяли Мише маму. Фото: Больничным сиротам нужна помощь!/vk.com

Мише Волченкову всего два годика. Почти всю свою жизнь он провел в больнице. Осенью 2018 года, когда мальчику было всего два месяца, он попал в больницу с пневмонией. Тогда у малыша диагностировали тяжелую форму спинальной мышечной атрофии (СМА).

Мама, которая, к слову, ведет асоциальный образ жизни, забирать мальчика домой мать отказалась. Говорила, что боится. Зато пособия, положенные на особенного ребенка, получать не брезговала. Даже когда ее лишили родительских прав, она подала на апелляцию.

Тем временем Мишу перевели в паллиативное отделение. За все время маму видели в больнице всего несколько раз. Вокруг семьи собрались активисты, которые помогали составлять документы для суда и собирали средства. Деньги шли непонятно куда.

Судьбой Миши заинтересовалась 42-летняя москвичка Ирина Хвингия. Она работает нейропсихологом с особенными детьми. Про Мишу узнала на съемках программы «Мужское и женское», посвященной мальчику, где выступала в качестве эксперта.

— Приемная мама обратилась в органы опеки в ноябре. Тогда ребенок еще не был статусным, но была юридическая возможность признать его оставшимся без попечения родителей и назначить опекуна. Мы на это пошли. Хотелось, чтобы Миша встретил Новый год дома, — рассказала журналисту КП-Челябинск уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

Врачи делали все возможное, чтобы Миша развивался. Но болезнь слишком тяжелая. Фото: Больничным сиротам нужна помощь!/vk.com

Сейчас биологическая мать Миша находится в статусе ограниченной в правах. На сбор документов и подготовку ушел месяц.

Сегодня рано утром Миша вылетел в Москву. По прилету его доставили в Морозовскую больницу. Там должны переключить аппарат ИВЛ, после чего сможет наконец-то поехать домой.

— Миша все время должен быть подключен к аппарату ИВЛ, даже дома, — пояснила Евгения Майорова. — Несколько лет назад на «Прямой линии» с Владимиром Путиным актер Константин Хабенский поднял вопрос об обеспечении аппаратами ИВЛ в домашних условиях, чтобы дети не жили в больницах. Ими обеспечивает регион. Перед отправкой Миши у нас стоял вопрос, чтобы аппарат поехал с Мишей в Москву и там его подключили к другому

За то время, пока Миша провел в больнице его состояние улучшилось, но бегать он уже не будет. В то время когда ему поставили диагноз, необходимый препарат еще не был так доступен, как сейчас.

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