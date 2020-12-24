До главного праздника года осталось меньше недели. Тысячам южноуральцев придется встретить Новый год в больничных стенах из-за коронавируса и других болезней. Да и медикам выпадут дежурства в праздничную ночь. КП-Челябинск собрала подборку из ковидных баз, которые доказывают, что праздник — в душе, и, если создать себе позитивное и боевое настроение, ни один вирус его не испортит.В ГКБ№9 Челябинска украсили окна ковидного отделения.А в городской больнице №2 Магнитогорска повесили нарядный венок с шишками и бантами.В больнице №2 Миасса за праздничное настроение отвечает вот такой снеговик.Областная больница Чебаркуля привлекает новогоднее настроение... и деньги.В ГКБ№8 медики нарядили елки и даже нарисовали новогодние деревья на своих защитных костюмах.— В костюмах нам приходится ежедневно передвигаться по инфекционному корпусу. Решил добавить костюму немного новогоднего настроения с помощью флуоресцентных маркеров, которые светятся при ультрафиолетовом излучении. Теперь коллеги улыбаются, видно, как у них настроение поднимается от увиденного новогоднего творчества. Сейчас сложное для нас всех время, но главное не раскисать, даже в таких вот мелочах находить позитив, — говорит медицинский лабораторный техник Юрий Тряпкин, который ходит теперь на работе нарядный.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru