20-летний солдат-срочник Никита Стороженко получил ожоги глаз в результате ЧП в воинской части, расположенной в ЧВВАКУШе. Вместе с сослуживцами он разгружал 100-килограммовые огнетушители для самолетов. В какой-то момент один из баллонов разгерметизировался. Молодого человека залило пеной с ног до головы.— По словам сына, они выгрузили огнетушители из газели, затем он покатил его. На баллоне были колесики, волоком не тащили. И вдруг произошла разгерметизация. Мне до сих пор никто официально не сообщил. Когда Никита перестал выходить на связь, я начала искать его сослуживцев, — рассказала мама солдата Галина Оковитова.С ее слов, в первую помощь Никите оказали только через час. Три дня он провел в палате интенсивной терапии, затем его перевели в обычную палату. Поначалу он не видел ничего. Сейчас он различает силуэты, понимает, кто к нему подошел: мужчина или женщина. Правда, пока только левым глазом.Стороженко планировал написать рапорт на проведение военно-врачебной комиссии. Без ее проведения невозможно получить компенсацию за ущерб здоровью. Но его отговаривают, дескать «тебе еще служить здесь», утверждает мама.— Я обратилась в военную прокуратуру. Мне сказали, что в курсе происшествия, но не знали, что пострадал человек, — продолжает Галина Оковитова.В командовании Челябинского гарнизона сообщили, что совместно с правоохранительными органами проводится проверка.— 17 декабря в результате разгерметизация огнетушителя военнослужащий получил травму глаз легкой степени. Ему была своевременно оказана необходимая медицинская помощь. Военнослужащий оперативно доставлен в госпиталь гарнизона. Угрозы здоровью военнослужащего нет, — сообщили КП-Челябинск в гарнизоне.Никита Стороженко родом из поселка Шахты, расположенного рядом с Ростовом-на-Дону. Окончил техникум, получил профессию спасателя. Планировал получить высшее образование, устроиться в МЧС. В Челябинск он прибыл 9 декабря, первое время все нравилось.Галина Оковитова боится, что зрение полностью не вернется, хотя в армию он уходил абсолютно здоровым. Никита — единственный сын в семье, мама воспитывала его одна.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru