Обеспечен месячный запас: эксперты рассказали, хватит ли в Челябинской области лекарств для лечения коронавируса

Дефицит препаратов был, но сейчас ситуация, как уверяют эксперты, стабилизировалась. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области пациенты с легкой формой течения коронавируса лечатся на дому под наблюдением терапевта. Но врача вызывают не все, и занимающиеся самолечением люди скупают назначенные их заразившимся знакомым препараты. Это приводит к ажиотажу и дефициту в аптеках. Что делают в регионе, чтобы не допустить нехватки лекарств для лечения COVID-19 в январе и не приведут ли затяжные каникулы к перебоям в поставках, мы узнали у экспертов на пресс-конференции в «Комсомольской правде».

— В период пандемии депутаты контролируют, как жителей региона обеспечены необходимыми лекарствами, следят за ценами на препараты в аптеках, и помогают медикам, которые работают в непростой ситуации, — рассказал первый заместитель председателя Заксобрания Челябинской области Александр Лазарев. — Депутаты всех уровней на своих автомобилях довозят врачей и фельдшеров до пациентов, доставляют лекарства людям, которые проходят лечение дома. Все силы и средства брошены на победу над бедой, обрушившуюся на всех нас, чтобы мы в скором времени смогли вернуться к привычной жизни.

Минувшей осенью повышенным спросом пользовались противовирусные препараты, антибиотики, антикоагулянты и другие лекарства для лечения COVID-19. По словам начальника управления лекарственного обеспечения регионального минздрава Татьяны Гаенко, это было связано с самолечением людей.

По словам Татьяны Гаенко, люди предпочитают заниматься самолечением даже от коронавируса. Но делать этого не стоит. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Люди часто пользуются не назначениями врача, а информацией от знакомых: покупают то, что назначили другому, — говорит Татьяна Гаенко. — В аптеках появился массовый спрос, чего в предыдущие эпидемические периоды не было. Наблюдали дефицит «Цефтриаксона», «Азитромицина», с оптовых складов и аптечных организаций он был выкуплен полностью. Многие делали запасы на случай, если заболеют сами или их родственники. Минздрав совместно с областным аптечным складом принял экстренные меры по доставке этого препарата: нашли препараты у других поставщиков и производителей. Сейчас все нормализовалось. Пациенты поняли, что принимать лекарства нужно по назначению доктора, да, и выдавать их людям с подтвержденным коронавирусом начали бесплатно.

Чтобы люди с коронавирусом легкой и средней степеней тяжести могли получить препараты бесплатно, в октябре понадобилось 67 миллионов рублей. Второй транш из федерального бюджета составил 130 миллионов рублей. Закупкой лекарств занимался минздрав и распределял по больницам. В конце декабря, по словам Татьяны Гаенко, для этих целей Челябинская область получит еще 72 миллиона.

— Эти вливания сказались на общей ситуации, люди перестали покупать лекарства, назначаемые при ковиде, самостоятельно, — добавила представитель минздрава. — Сейчас антибиотики есть в наличии в аптечных сетях областного аптечного склада и других крупных сетях. Еженедельно мониторим информацию об остатках. Буквально за неделю видим увеличение общей товарной массы практически на 15% — это противовирусные и антибактериальные препараты. Поставки лекарств происходят ежедневно. Запас хороший. К тому же до Нового года поставки в аптеки будут каждый день.

Генеральный директор АО «Областной аптечный склад» Андрей Князев не стал отрицать, что государственные аптеки сталкивались с дефицитом препаратов. Обычно перед началом эпидсезона формируется запас на два месяца. Но в пандемию спрос вырос в разы. Люди все раскупили, и восполнять запасы пришлось осенью.

К концу декабря в АО «Областной аптечный склад» будет запас, который обеспечит потребность на январь. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— В сентябре сделали увеличенные запасы с учетом расходов медикаментов, который был весной, когда мы столкнулись с коронавирусной инфекцией, — рассказал Андрей Князев. — Но и этого оказалось недостаточно, потому что спрос на некоторые медикаменты увеличился до 20 раз. Мы работали «с колес»: получали и сразу поставляли в аптеки. Сейчас по многим лекарствам удалось выйти на уровень месячного товарного запаса. К концу декабря у нас будет запас, который обеспечит потребность на январь. Но речь, повторюсь, идет именно о лекарствах для лечения коронавируса.

Новогодние праздники к перебоям в поставках лекарств привести не должны. По словам Андрея Князева, у областного аптечного склада есть договоренность с поставщиками об отгрузках, начиная со 2-3 января в соответствии с графиком. Поставщики эту информацию подтверждают.

— График работы в праздничные дни уже составлен — в нем пять дат, то есть поставлять лекарства в аптеки будем через день, — уточнила заместитель гендиректора ООО «Катрен» Ирина Кичатова (дистрибьютор снабжает медикаментами Челябинскую, Свердловскую, Курганскую области и Пермский край, — Прим. автора). — Думаю, что этого более чем достаточно.

Мониторингом цен и наличия лекарств еженедельно занимаются активисты. Как объяснил координатор проекта «Народный контроль» в Челябинской области Вадим Воробей, ежедневно проверяют более 300 аптек. В регионе три препарата в дефиците — коагулянты и гормональный препарат «Метилпреднизолон». Найти их можно менее чем в 10% аптеках. Два препарата — «Коронавир» и «Интерферон альфа» — тоже редко присутствуют в аптечных сетях.

Вадим Воробей говорит, что за неделю стоимость лекарств от коронавируса снизилась. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Неделю назад в дефицитном списке был ряд антибиотиков и противовирусных препаратов, но сейчас ситуация резко улучшилась, — отметил Вадим Воробей. — Еще покупателей беспокоит цена. По нашим данным, по списку из 19 лекарственных препарато увеличение цены за месяц составило более 15%, но за последнюю неделю мы видим снижение стоимости этого набора на 3,8% за счет того, что подешевел ряд противовирусных препаратов. При этом отмечено повышение цены на 10% на антикоагулянты.

На стоимость лекарств влияют отпускная цена производителя, торговые наценки. Депутаты Заксобрания обратились к оптовым аптечным сетям с просьбой о снижении последней до 10-15%. Вадим Воробей уверен, что этот фактор повлиял на уменьшении цен на противовирусные препараты и антибиотики.

Эксперты подчеркивают, что ситуация с дефицитом препаратов стабилизировалась и в ближайшее время, после вакцинации населения от коронавируса, будет фактически решена.

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