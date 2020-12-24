Президент России Владимир Путин поддержал предложение сделать 31 декабря с 2020 года выходным днем по всей России, сообщает KP.ru. Сегодня губернатор Челябинской области Алексей Текслер также одобрил инициативу.— Я подписал документы по объявлению в Челябинской области 31 декабря праздничным днем, выходным днем, — сообщил Алексей Текслер на пресс-конференции. — Я уверен, что вся страна поддержит предложение президента, все смогут спокойно провести предновогодний день в домашней обстановке, подготовиться и встретить Новый год.Ранее первый вице-губернатор Ирина Гехт уточнила, что если 31 декабря сделают выходным, то последняя суббота месяца будет рабочим днем. Поэтому региональные власти отказались от этой идеи.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru