В четверг, 24 декабря, состоится пресс-конференция губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Из-за коронавируса и запрета на массовые мероприятия общение будет проходить по видеоконференцсвязи.Также глава региона ответит на вопросы южноуральцев. Обратиться к главе региона можно через его Instagram и другие соцсети. Вопросы в формате видео принимаются в Telegram: @pul74_bot или на почту vopros@pul74.ru.Пресс-конференция начнется в 14:30. Мы будем рассказывать самые важные моменты в режиме онлайн.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru