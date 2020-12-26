Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как люди спорят, какая новогодняя елка лучше. С каждым разом удивлять становится все сложнее, но южноуральцы не сдаются и придумывают новые фишки, чтобы украсить дом, как никто другой.Одним из трендов этого года стала треугольная елочка, сделанная из палок. Просто из палок. В пустое пространство на ниточках вешают новогодние игрушки, туда же можно поместить и гирлянду. Такие стоят в одном из детских садов Челябинска.Там же есть и решения для любителей минимализма.А есть и экземпляры из бумаги. Кто знает, возможно, эту бумагу сделали из хвойного дерева и теперь, переродившись, оно стало новогодним украшением.Некоторые южноуральцы решили отойти от традиционной установки елки на пол, поэтому подвешивают ее к потолку. Если у вас дома есть кот, такое решение спасет елку от нападения хвостатого, который весь год потирал лапки и ждал, когда уже это красивое дерево снова появится в квартире. Но аккуратней с этим, котик может сильно расстроиться, увидев елку так высоко.Искусственные деревья предпочитают не все. Многие считают, что без живой елки праздник — не праздник, несмотря на рьяно воюющих за сохранение зеленого леса активистов. Но сейчас появились альтернативные варианты, которые угодят и тем и другим: южноуральцы покупают маленькую елочку в горшке, чтобы нарядить ее, а потом пересадить в саду на улице. Такие деревья стали модными в последние годы, жители области делятся фотографиями в социальных сетях и рассказывают, насколько это красиво и экологично.— Мы купили живую елку в горшке, а весной во дворе посадим. Много моих знакомых так сделали в прошлом году, — рассказала Кристина Рябушкина.Но это еще, как говорится, цветочки. Если вам хочется запаха натуральной хвои, не покупая елочки и не срубая в лесу, то вот вам вариант. Местные умельцы собирают символы Нового года из веток. Да, берут ветки и как конструктор собирают дерево, причем используют не только остатки сосны: подставка делается из тополя, а ствол — кленовый. Все веточки «дизайнеры» собирают у коммунальщиков после обрезки деревьев, а сосновые ветки — на лесосеке после рубки хвойных.— Собирать такие елочки меня научил товарищ, а он подглядел этот метод у другого человека, — рассказал КП-Челябинск Роман Магафуров. — В общем, велосипед был изобретен, я лишь пытаюсь поставить это на поток, тем самым создать конкуренцию и хоть немного уменьшить вырубку живых деревьев ради одного праздника.Однако челябинцы пока не особо горят желанием покупать такие елки. По словам Романа, конкурировать с живыми дешевыми елками, которые продаются чуть ли ни на каждом перекрестке, невозможно. Разница в цене около 200-400 рублей, но она отпугивает покупателей, хотя все говорят, что это красиво и экологично. В следующем году Роман планирует делать такие елки только под заказ.Праздник уже совсем близко, поэтому скорее наряжайте елку, если еще этого не сделали. И подходите к выбору ответственно — не исключено, что она будет стоять у вас до апреля.А как нарядить елочку? Еще один тренд — украшение раритетными игрушками. Вот на них придется раскошелиться. Мы изучили сайты объявлений и узнали, сколько стоят потрепанные временем снеговички и эксклюзивные фигурки из прошлого. Даже если вы не собираетесь покупать такие украшения, все равно посмотрите наш репортаж, ведь так приятно вспомнить игрушки те самые — из детства!К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru