АО «Завод «Пластмасс» (входит в контур управления холдинга АО «Технодинамика» ГК «Ростех» управляющей организации АО НПК «Техмаш») более 80 лет обеспечивает Вооруженные силы нашей страны и дружественных государств различными видами боеприпасов, составляющими основную огневую мощь современной артиллерии и авиации, включая боеприпасы для танков, минометов и неуправляемые авиационные ракеты типа С-8. За этой общей информацией – большая история одного из ведущих отраслевых предприятий страны, история поэтапного развития.Подводя итоги года, генеральный директор АО «Завод «Пластмасс» Александр Алексеевич Балашов отметил, что сегодня завод, выполняя планы в рамках Государственного оборонного заказа, успешно модернизирует производственные мощности на основе инновационных технологий, работает в рамках освоения новых видов гражданской продукции, реализует программы социального развития. Кроме того, сама производственная площадка также заметно меняется – проекты благоустройства территории, производственных цехов и участков направлены на улучшение условий труда, на ремонт зданий и помещений, на обустройство и озеленение территории завода.С ЗАДАННЫМИ ПАРАМЕТРАМИПрограмма инновационного развития АО «Завод «Пластмасс» направлена на развитие производства (действующих мощностей) артиллерийских боеприпасов, неуправляемых авиационных ракет с целью выполнения заданий Гособоронзаказа с наименьшими затратами, а также для выпуска перспективных образцов, не уступающих зарубежным аналогам по качеству, и конкурирующих на внешнем рынке. Это большая программа, которая включает в себя создание автоматизированного сборочно-снаряжательного производства нового поколения для серийного выпуска перспективных боеприпасов различных калибров. Кроме того, программа развития включает в себя внедрение современных инновационных технологий, обеспечивающих выпуск продукции с заданными параметрами, создание безлюдного безопасного производства нового поколения и обеспечения безопасности технологических процессов и труда сотрудников, организация современных логистических схем, «умных складов» и условий для снижения транспортных затрат. А также разработку и применение оборудования для автоматизации контрольных операций. Это крупные проекты, которые уже активно реализуются в рамках намеченных планов развития завода.Сегодня предприятие производит изделия, отвечающие техническим требованиям заказчиков. Технологичность, оснащенность действующих производств, специализированные квалифицированные кадры, индивидуальная работа с заказчиками, все это способствует высокому качеству выпускаемых изделий и дает преимущества в продвижении продукции на внешнем и внутреннем рынках.В планах предприятия - дальнейшее развитие и совершенствование производства боеприпасов нового поколения с новыми техническими характеристиками, а также повышение эффективности производства выпускаемых изделий.ПРОДУКЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯРазвитие производства продукции гражданского назначения – одна из приоритетных задач. В этой связи речь идет, в том числе, о разработке новых видов промышленных взрывчатых веществ (ВВ) и технологий для их производства, о создание новых производств, а также выход на рынок промышленных взрывчатых веществ с новыми детонаторами. При этом с использованием в производстве промВВ вторичных продуктов, полученных после утилизации боеприпасов. Это позволяет существенно удешевлять выпуск готовой продукции.Организация производства промышленных эмульсионных взрывчатых веществ актуально, поскольку такая продукция наиболее востребована в горнорудной промышленности.КСТАТИРазвитие базы санатория-профилактория завода – одно из главных социальных направлений. Площадка заводской здравницы постепенно оснащается современным оборудованием, а количество предоставляемых услуг увеличивается. Вместе с тем, руководители завод разработали поэтапный план модернизации санатория-профилактория (общая площадь 2100 кв.м.).Необходимо приобретение новых физиотерапевтических аппаратов, УЗИ-аппарата, сухой углекислой ванны, гидромассажной ванны, мультимага и другого дополнительного оборудования.Инвестиционный проект по реконструкции санатория-профилактория АО «Завод «Пластмасс» включает в себя проведение реконструкции и ремонта комплекса санатория-профилактория, изменение организационной структуры подразделения, модернизацию технической базы санатория-профилактория с целью расширения объема услуг.Реализация проекта позволит вывести деятельность санатория-профилактория на самоокупаемость, расширить перечень и повысить качество услуг, предоставляемых сотрудникам АО «Завод пластмасс», а также сотрудникам других предприятий, населению Копейского городского округа,Челябинска.Предполагается предоставление следующего комплекса услуг предприятиям и населению региона: медицинские услуги (консультационные, лечебные и оздоровительные), услуги питания на базе столовой и пищеблока профилактория, услуги проживания с использованием номерного фонда профилактория.ДЛЯ СПРАВКИВ 2021 году завод планирует принять участие в шести крупных Международных выставках, касающиеся обороно-технического сотрудничества и безопасности, включая АЙДЕКС» (ОАЭ), «ПАРТНЕР» (Сербия), «ИННОПРОМ» (Россия, Екатеринбург, «АРМИЯ-2021» (Россия, Кубинка), «ДИФЕНС ЭНД СИКЬЮРИТИ» (Тайланд), Международный авиационно-космический салон «МАКС-2021» (Россия, Жуковский)На «АЙДЕКС-2021» завод впервые выставит макеты изделий (некоторые характеристики):120 ММ ВЫСТРЕЛ 3ВОФ119 С ОСКОЛОЧНО-ФУГАСНЫМ СНАРЯДОМ ПОВЫШЕННОГО ФУГАСНОГО ДЕЙСТВИЯ 3ОФ74 (предназначен для поражения живой силы и огневых средств, расположенных открыто и находящихся в не перекрытых укрытиях полевого типа, и других);120 ММ ВЫСТРЕЛ 3ВОФ69 с осколочно фугасной миной 3ОФ36 и дальнобойным зарядом к минометам образца 1938 года, 1943 года и 2С12 (Предназначен для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной и легкобронированной техники, разрушения оборонительных сооружений).ПОЗДРАВЛЯЕМ!Накануне Нового года на заводе традиционно отмечают и поощряют лучших сотрудников.Ромачев Александр Викторович, слесарь-ремонтник 6-го разряда (ОП-2). Имеет высшее экономическое и среднее техническое образование. Коллеги говорят про него – мастер своего дела, любит работу, всегда может найти выход из ситуации. Так, к примеру, из нескольких вышедших из строя покрасочных прибора, может собрать пару-тройку таких, что еще долго прослужат. Вдумчивый, рациональный подход виден во всем, и это, в том числе, позволяет экономить производственные ресурсы. Прекрасно разбирается во всех технологических процессах в цехе, участвует в приемке и настройке самого сложного оборудования. В свои 33 года уже заслужил почет и уважение коллег. Александр Викторович передает свои знания и опыт новым специалистам.За трудовые достижения поощрялся Благодарственным письмом, Благодарностью Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области.Назира Мингазовна Назмиева, начальник бюро ценообразования и анализа себестоимости продукции и оказываемых услуг АО «Завод «Пластмасс». Трудовой стаж на заводе – более 45 лет. Начинала контролером на производстве - молодая, хорошенькая, все быстро схватывает, заводная, шустрая... Затем экономистом в планово-экономическом отделе, потом возглавила бюро ценообразования. И так всю жизнь, как на одном дыхании.К ней многие идут за дельным советом. Она всегда найдет ответ, поможет. Не выполнимых задач не бывает. Это про Назиру Мингазовну. В 8.00 всегда на рабочем месте даже если приходится подолгу задерживаться, составляя отчеты, подбирая нужные документы. Вспоминают, как нужно было восстановить документы для Федеральной антимонопольной службы. 2,5 тысячи страниц. За два дня нужно все собрать, сделать и отправить! Начальник отдела в это время на обучении. Назира Мингазовна собирает девчонок: «Крепитесь , работаем до 22.00 два дня, край нужно предоставить все данные». Сделали и отправили в срок. По проверке не было ни одного замечания! Или пришел срочный запрос с Министерства обороны. Весь отдел работал почти до полуночи. На следующий день у всех выходной, а Назира Мингазовна в 8.00 уже на работе.За трудовые достижения Н.М. Назмиева неоднократно поощрялась Благодарностями от руководства завода, награждена Почетной грамотой, её фотография помещалась на Доску почета. В 1996 году присвоено звание «Ветеран труда».Смирнова Галина Васильевна, работает на заводе с 1971 года. Начинала трудовую деятельность слесарем-сборщиком, слесарем механосборочных работ. С 1984 года работает на основном производстве сборщиком боеприпасов. Зарекомендовала себя как ответственный, исполнительный, добросовестный работник. Обладает профессиональными навыками и имеет огромный опыт, - все это позволяет ей качественно выполнять работу высокой сложности. Делится своими знаниями и умениями с молодым поколением. Принимает активное участие в общественной жизни завода. В коллективе пользуется большим уважением.За трудовые достижения неоднократно поощрялась руководством предприятия объявлением благодарности, Почетной грамотой, фотография Галины Васильевны помещалась на заводскую Доску почета.