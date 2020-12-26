В Челябинске открыли ледовые городки, и новогодние выходные — отличная возможность вспомнить детство и вдоволь накататься с горок. Главное, чтобы не подвела погода. Согласно долгосрочным прогнозам синоптиков, новогодняя ночь будет морозной — -27… 29 °С, аномально теплой погоды для середины зимы не предвидится, поэтому одеваемся потеплее. Но в целом со 2 по 10 января обойдется без крепких морозов и снегопадов.«Яндекс.Погода» формирует прогноз погоды на январь в Челябинске, опираясь на усредненные данные за последние десять лет. В новогодние праздники, согласно данным сервиса, нас ждет облачная погода, но будет и ясный день. Смело можно идти кататься на коньках и лыжах. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в значениях -13… -17 °С, днем — -11… -16 °С.«Погода» на Mail.ru на основе статистики за последние 12 лет прогнозирует очень холодное начало года. По данным сервиса, ночью 1 января будет -28 °С. Если собираетесь запускать после боя курантов фейерверки, лучше основательно утеплиться. Днем потеплеет до -20 °С. Но потом придет потепление: до конца новогодних каникул столбики термометров в ночные часы будет опускаться до -13… -20 °С, а днем воздух будет прогреваться до -8… -12 °С.Долгосрочный прогноз сервиса World Weather прогнозирует, что первый день января в Челябинске будет морозным — - 25 °С днем и -27 °С ночью. Затем придет потепление и со 2 по 10 января температура воздуха днем будет колебаться в значениях -10… -18 °С. Ночью — -14… -23 °С.Ранее мы изучали сайты с погодой, чтобы посмотреть, не растает ли Снегурочка к Новому году, и какой в целом будет зима.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru