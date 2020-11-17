Зима обещает быть теплой Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Зима — это легкий морозец, заснеженные улицы и катание на санках. Именно так большинство из нас представляют зиму в Челябинской области 2020-2021. Но погода в последние годы непредсказуема и все чаще подкидывает нам сюрпризы в виде дождя в январе или снега в апреле. Мы изучили сайты с погодой, чтобы посмотреть, не растает ли Снегурочка к Новому году. Публикуем прогноз погоды в Челябинской области на зиму 2020-2021 и рассказываем, какой будет зима.

Каждый год российский Гидрометцентр составляет прогноз аномальных потеплений и похолоданий на несколько месяцев. Его используют для планирования работы транспорта и коммунальщиков. В этом, как называют синоптики, отопительном сезоне резких отклонений от средней температуры зимой в Челябинской области не будет. Единственное исключение — март. Посмотрим прогноз по месяцам.

Ноябрь: убираем валенки на завалинку

Вы уже достали валенки и санки? Убирайте! В Челябинске уже к пятнице, 20 ноября, потеплеет до нуля. Правда, будет снег, а значит — снегокаша. Потепление начнется уже с 17 ноября. Сайт Gismeteo вообще говорит, что в пятницу будет +2 °С. Это даже хорошо, потому что в 2019 году в эти дни ноября в Челябинске были морозы в -16… -19 °С. Всю следующую неделю погода нас будет радовать — разные сервисы прогнозируют погоду не холоднее -5°С и без сильных снегопадов.

Нормальной температурой в ноябре в Челябинской области синоптики Гидрометцентра называют — 5,3 °С. Раньше они предупреждали, что ноябрь на Урале, в том числе и в Челябинской области, может быть теплее обычного.

Декабрь: под Новый год без снега?

Средняя температура в декабре в Челябинской области обычно — минус 12,5 °С. Гидрометеоцентр не дает такие долгосрочные прогнозы, как и другие сервисы Gismeteo, World-weather, «Яндекс. Погода». Их предположения основаны на средней температуре за последние 10 лет.

Предположительно максимально низкая температура в Челябинске в декабре этого года минус 12 °С. Самая высокая — минус 1 °С. В начале декабря Gismeteo обещает снег с дождем. Обычно в Челябинской области снег укладывается с 25 октября по 5 ноября, высота снежного покрова достигает 60-90 см.

30 и 31 декабря будет по-настоящему морозно минус 9-12 °С. В ночь на 1 января 2021 года температура опустится до минус 18 °С. Декабрь по прогнозам синоптиков будет малоснежный, сильных снегопадов не обещают. А небо чаще всего будет затянуто облаками — ожидается только 7-8 ясных дней.

Январь и февраль: теплее, чем обычно

Если в ноябре и декабре температура воздуха в Челябинской области, по мнению Гидрометцентра, будет чуть выше нормы, то в январе регион попадет в теплый фронт. Правда, это коснется северо-западной части области — горнозаводской зоны ближе к Башкирии. Средняя температура в январе — минус 16,3 °С. Если верить статистике за прошлые годы, то мороз с конца декабря плавно перейдет на новогодние каникулы — ожидается температура минус 9…13 °С. Gismeteo показывает минус 10-16°С, но по ощущениям как минус 20 °С. Самая низкая в Челябинской области температура была 1 января 1979 года в Нязепетровске — минус 52,1°С.

В феврале нормальной температурой синоптики называют — минус 14,2°С. Сервисы погоды указывают минус 1…13°С.

Март: весна придет раньше

А вот в марте будет теплее, чем обычно. При норме — 6,3°С, по прогнозу Гидрометцентра России, градус будет выше. Но ниже прошлого года, добавляют синоптики. По прогнозу сервисов погоды, 21 день в марте будет с нулевой или даже плюсовой температурой. Самая низкая температура — минус 4°С.

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