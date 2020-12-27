Несмотря на травму спины и перенесенный коронавирус 21-летняя Евгения Медведева прилетела в столицу Южного Урала. В последний день в показательных выступлениях двукратная чемпионка мира и Европы, дважды призерка Олимпийских игр вышла на лед, откатав программу под «Эхо любви» в исполнении Анны Герман на слова Роберта Рождественского.Особо сложных элементов в выступление именитой спортсменки не было. Понятное дело — коронавирус дал осложнения на боли в спине.Но зрители ждали Медведеву и подарили ей больше пяти минут бурных оваций. Это были, пожалуй, самые громкие аплодисменты за все три соревновательных дня. Игрушки, которые летели на лед от благодарных зрителей, уносили мешками. Букеты красных и белых роз — охапками.На трибунах особо «продвинутые» зрители выражали свое восхищение, поднимая над головой фосфорные плакаты с надписями — «Женя».К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru