Спорт, а тем более фигурное катание, без сюрпризов, слез и радостных эмоций был бы, как бутерброд с маслом, но без икры на Новый год. Вот и на чемпионате страны — недовольство и большой палец вниз двукратного Олимпийского чемпиона Евгения Плющенко после того, как за выступление в короткой программе его нынешнюю подопечную Александру Трусову судьи поставили на четвертое место. Падения чемпионки мира и Европы Елизаветы Туктамышевой. Фееричные прыжки в четыре оборота юных Камиллы Валиевой и Анны Щербаковой, «бронза» Трусовой, которой поклонники от души бросили на лед плюшевого мишку метра в полтора высотой.Фигурное катание — единственный вид спорта, где присутствует такой вид программы, как показательные выступления. Здесь на лед выходят победители и призеры турнира, а зрители могут еще раз насладиться прокатами своих кумиров.ПОД «ЭХО ЛЮБВИ»Не будем кривить душой — многие пришли именно на показательное выступление двукратной чемпионки мира и Европы, призера Олимпийских игр Евгении Медведевой. 21-летняя прима мирового фигурного катания пропустила чемпионат России из-за травмы и восстановления после перенесенного коронавируса (болезнь дала рецидив, появились боли в спине). Евгения намерена выступать и дальше в группе Этери Тутберидзе, но сначала нужно восстановить здоровье.Евгения Медведева прилетела в столицу Южного Урала в последний день и вышла на лед, откатав программу под «Эхо любви» в исполнении Анны Герман на слова Роберта Рождественского.Особо сложный элементов в выступление именитой спортсменки не было. Понятное дело — девушка после болезни. Но зрители ждали Медведеву. Почти весь зал аплодировал стоя. Больше пяти минут бурных оваций. Это были, пожалуй, самые громкие аплодисменты за все три соревновательных дня. Игрушки, которые летели на лед от благодарных зрителей, со льда уносили мешками. Букеты красных и белых роз — охапками.На трибунах особо «продвинутые» зрители выражали свое восхищение, поднимая над головой фосфорные плакаты, на которых высвечивалось — «Женя».А до этого Евгения успела «засветиться» в прокате показательного номера Марка Кондратюка под композицию «Как жаль, что ты сегодня не со мной» группы Браво. В конце выступления Марк подъехал к борту и пригласил на лед Медведеву. Парень по «сценарию» решил признаться Евгении в любви, но Медведева не ответила взаимностью, повернувшись к нему спиной.ДЕД МОРОЗ И ПОДАРКИПозабавили серебряные призеры в танцах на льду — Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Джон откатал в костюме Деда Мороза, а перед началом программы сделал круг по площадке, бросая мягкие игрушки зрителям.Серебряная призер Камилла Валиева тоже вышла под овации. Исполнила ряд сложных элементов, в том числе и два прыжка в четыре оборота.На «десерт» — победители в своих категориях Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Михаил Коляда, Александра Степанова и Иван Букин, Анна Щербакова. И тоже сложнейшие элементы.Действительно, создалось такое впечатление, что из-за пандемии и отмены почти всех турниров фигуристы соскучились по зрителям, выдав все, на что сейчас способны — эмоции, грацию, технику. Напомним, многие спортсмены летом, осенью и даже в начале декабря переболели COVID-19, но смогли приехать и выступить.В финале показательных выступлений все фигуристы выкатывались на лед, исполняя одни из своих самых сложных элементов, в том числе тройные, четверные прыжки. Но Евгения Медведева решила не рисковать, отказавшись от прыжков. Остается пожелать нашей прославленной чемпионке здоровья и скорейшего возвращения в соревновательный режим. Впрочем, как и всем фигуристам.КСТАТИВ федерации фигурного катания России сообщили, что в сентябре 2021 года Челябинск снова примет сильнейших фигуристок страны. Осенью следующего года в столице Южного Урала пройдут контрольные прокаты национальной сборной. Фактически это будет неофициальный чемпионат России и часть отборочных стартов к зимних Олимпийским играм 2022 года. Прежде такие старты проводились только в Москве. На контрольных прокатах фигуристы показывают свои новые программы перед зрителями.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru