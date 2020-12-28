Сегодня заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт рассказала о планах по массовой вакцинации. В минувшую пятницу минздрав дал разрешение делать прививку людям старше 60 лет, поэтому вопрос стал как никогда актуальным. Речь идет о вакцине «Спутник V».— В пятницу прозвучало разрешение на вакцинацию людей старше 60 лет. Сначала будем отрабатывать с людьми из группы риска — это сахарные диабетики и люди с проблемами кровообращения, — заявила Ирина Гехт.Правительство региона планирует переговорить с властями Московской области, чтобы перенять механизмы и алгоритмы массовой вакцинации. Уже в начале 2021 года этот план представят. Помимо этого, еще одной категорией для вакцинации станут журналисты. Уже поступают единичные заявки от представителей СМИ, в январе планируют сделать первые прививки.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru