Новогодние праздники не проходят бесследно для здоровья: приправленные майонезом салаты, копчености, соленья, много жирного и алкоголь. Печень испытывает повышенную нагрузку. Как помочь главному фильтру организма справиться и восстановиться после затяжного застолья, мы узнали у главного внештатного диетолога Минздрава Челябинской области Елены Афониной.Соблюдаем балансС пищей и жидкостями в организм попадают не только витамины и необходимые микроэлементы, но и токсины. На их пути стоит печень. Она преобразовывает вредные вещества в безвредные молекулы для их последующего выведения. Работает, как правило, ночью, с помощью ферментов.— В печени две фазы обезвреживания: сначала токсические вещества расщепляются до более мелких метаболитов, которые все еще могут оставаться токсичными, — рассказывает Елена Афонина. — Обезвреживаются они во второй фазе детоксикации. Для работы печени без сбоев, важно, чтобы обе они были сбалансированы. Но есть вещества в составе продуктов и напитков, которые могут привести к сбою на первом или втором этапах.Речь идет о консервантах, усилителях вкуса и других вредных добавках. Их в новогодние праздники люди потребляют особенно много. Столы ломятся от блюд далеко не самых полезных, и это разнообразное питание сильно нагружает желудочно-кишечный тракт, в том числе и печень. Чтобы выйти на работу после каникул в здоровом виде, диетолог советует завершить праздник живота хотя бы дня через три и помочь организму разгрузиться. Для этого вводим в рацион продукты, положительно влияющие на процесс детоксикации.Хрумкаем капустуЕсть несколько групп продуктов, за потребление которых печень будет благодарна.— Это все овощи, в том числе квашеные, приготовленные по старинным рецептам без уксуса. Очень полезны зеленые листовые салаты и все крестоцветные, — говорит Елена Афонина. — Эффективность фаз детоксикации повысят брокколи, белокочанная и цветная капуста, редька. А квашеная капуста – подарок для печени. Хорошо для этой цели подойдут выпитые утром натощак два стакана теплой воды с лимоном. Это запускает работу кишечника и печени: нормализуется выделение желчи.Налегаем на мандарины и гранатВосстановиться после праздников печени помогут фрукты. Чтобы помочь ей в детоксикации ешьте яблоки, груши и цитрусовые: апельсины, лимоны и мандарины. Диетолог говорит, что это источник атиоксидантов.— Но нельзя использовать для детоксикации грейпфрут и грейпфрутовый сок, так как сам по себе он может вмешиваться в процессы метаболизма вредных веществ в печени, воздействуя на некоторые ферменты, — подчеркнула Елена Афонина. — Говоря простым языком, подавляет детоксикационную функцию печени. Из-за этого грейпфрут в принципе нельзя употреблять со многими лекарствами. Но знают про это не все.Полезны для восстановления печени малина и гранат. Они содержат эллагиновую кислоту и стимулируют вторую фазу детоксикации: преобразование вредных веществ в совсем безвредные.Пьем зеленый чай и морсыПосле обильного застолья важно употреблять достаточное количество жидкости. В качестве напитков для разгрузки печени после праздников подойдут ягодные морсы и зеленый чай, который усиливает детоксикацию на первом и на втором этапах.Больше гуляем и соблюдаем режим сна— Следует отметить, что прогулки на свежем воздухе также способствуют детоксикации, — продолжает Елена Афонина. — Это могут быть катание на лыжах, ходьба, в том числе скандинавская. Достаточно просто выйти на улицу и прогуляться вокруг дома. Это улучшает кровоток, и соответственно, лучше будут работать весь организм, а не только печень.Еще один момент — сон. Засиживаться допоздна, потом полдня отсыпаться и сразу садиться за стол — за такое печень спасибо не скажет. Если как фильтр печень работает в основном ночью, привести ее в порядок поможет нормализация сна.Ходим в сауну и не голодаемБаня, сауна, лимфодренажный массаж — все это тоже детокс. Только здесь этот процесс идет через кожу: человек потеет, и токсины выводятся из организма. Когда мы подключаем эти процедуры, как объяснила Елена Афонина, то снижаем нагрузку на печень.Голодать для детоксикации диетолог не рекомендует. Это ничего хорошего ни для желудочно-кишечного тракта, ни для печени не принесет. Чтобы восстановиться, достаточно просто соблюдать легкую разгрузочную диету, но полностью от еды не отказываться.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru