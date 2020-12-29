ПОДАРОК ОТ ГУБЕРНАТОРАНовогодняя мечта второклассника Арсения исполнилась. Мальчишка отправил послание Деду Морозу на акцию «Елка желаний». По сложившейся традиции руководители разного уровня снимают шары с такими посланиями с новогодней елки. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер получил послание от Арсения из Карабаша. Мальчишка попросил подарить ему гироскутер, и глава региона исполнил это желание во время недавнего визита в Карабашский городской округ.Глаза мальчишки светились от счастья, когда он вместе с губернатором распаковывал подарочную обертку. Арсений рассказал, что год закончил на одни пятерки. А его мама, сама школьный учитель, отметила, что сын любит мастерить поделки из пластилина, занимается велоспортом. А еще Арсений - призер конкурса рисунков «Моя школа», победитель школьного этапа областного конкурса «Герои Отечества - наши земляки», «Малых Олимпийских игр-2019».— Арсений мальчишка настойчивый, упорный, сказал, что если у него будет гироскутер, то он научится на нем мастерски кататься, — рассказала мама Арсения.Отметим, что «Елка желаний» - благотворительный проект, задачей которого является поддержка людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Дети-сироты, дети с особенностями развития, ребята из малообеспеченных и многодетных семей, а также пожилые люди писали Деду Морозу с просьбой об исполнении самых заветных желаний. В «Елке желаний-2020», которая проходила в Москве, Алексей Текслер снял еще два послания от юных южноуральцев. Ребята мечтают о трехколесном велосипеде и о шведской стенке…ЛЕТОМ ОТКРЫТИЕНовогодний подарок от губернатора стал одним из ярких моментов визита главы региона в Карабаш. В целом поездка Алексея Теслера в Карабашский городской округ, по сути, стала проверкой реализации тех планов, которые были намечены ранее. Одни из главных объектов - строительство новых жилых домов для расселения ветхо-аварийного жилья, капитальная реконструкция еще одного, уже третьего по счету, детского сада.Детский сад № 1 в Карабаше был построен в середине 60-х годов. С тех пор здание и всю инженерную инфраструктуру лишь понемногу латали. Системы отопления, водоснабжения, канализации пришли в негодность, равно как и система вентиляции помещений. Сам корпус здания покрылся трещинами, начала протекать крыша, а старые окна с трудом удерживали тепло.Сейчас здесь уже завершаются капитальный ремонт и реконструкция. Здание практически полностью разобрали, сделали перепланировку. Несущие стены укрепили. Завершают монтаж новых коммуникаций, систем отопления, вентиляции, кровельные работы, внутреннюю отделку. С новыми окнами и новым фасадом прежний детский садик уже не узнать. Мебель и все необходимое оборудование также будет приобретено и установлено. Все работы организовала и оплатила Русская медная компания. На территории детского сада построят двухуровневые игровые и физкультурные площадки. Открыть новый детский сад планируют уже летом 2021 года.Кстати, рядом с детским садом № 1 по программе расселения ветхо-аварийного жилья возводится новый пятиэтажный жилой дом на 90 квартир, который будет сдан летом следующего года…Для справки: С 2020 по 2022 год РМК также направит средства на строительство бассейна, жилого квартала и газовой котельной в Карабаше.Ранее Русской медной компанией в Карабаше были отремонтированы детские сады № 9 и 11. Сейчас работы по реконструкции ведутся в детском саду № 1. Здесь, как и прежде, будут работать группы, рассчитанные на полторы сотни воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. На время ремонта детей и работников временно переведут в другие дошкольные образовательные учреждения Карабаша.ВЛОЖЕНИЕ В ПЕРСПЕКТИВУГубернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что реконструкция детских дошкольных образовательных учреждений — успешный пример вложений в развитие социальной инфраструктуры городов. Такой же проект, как в Карабаше, сейчас реализуется Русской медной компанией в Коркино. Там на месте старых корпусов детского сада уже в следующем году также появится новое дошкольное образовательное учреждение, где будут открыты и ясельные группы.Глава региона подчеркнул важность финансирования и софинансирования в реализации различных социально важных различных проектов в муниципальных образованиях региона, в территориях, где работают производственные структуры компаний.— В Карабаше в этом году я уже не в первый раз. Держу на контроле все основные вопросы. Тем более мы активно сотрудничаем с Русской медной компанией в решении всех вопросов, которые накопились в городе, и действуем сообща. Если регион помог усовершенствовать городскую среду, то комбинат «Карабашмедь» помог реализовать ряд значимых проектов для города, к примеру, строительство нового торгового комплекса, — подчеркнул во время визита в Карабашский городской округ Алексей Текслер.Еще один знаковый и масштабный проект - торгово-развлекательный комплекс «Медь», построенный в рамках соглашения между Русской медной компанией, правительством Челябинской области и администрацией Карабаша на месте городского рынка. Строительство ТРК началось в 2017-м, а сам комплекс был открыт в октябре этого года. К слову, в этом году ТРК «Медь» стал победителем конкурса «Строитель года-2020».На 6000 квадратных метров - детская игровая зона, оформленная в стиле сказочных тропических джунглей, кафе, торговые зоны, супермаркет, кинотеатр (сеть «Континент Синема»), построенный по последнему слову техники: во всех трех залах общей вместимостью 249 мест смонтирована система 3D, а экраны покрыты серебряным напылением. Но главное - для него закуплен проектор компании BARCO, оборудованный лазерным источником света. Таким до сих пор не мог похвастаться ни один кинотеатр Южного Урала.Что было и что стало. Этот как раз про Торгово-развлекательный комплекс «Медь». Такими комфортными площадками сегодня могут похвастаться и крупные города-миллионники.— С 2004 года, когда Русская медная компания начала работать в Карабаше, в реконструкцию мощностей комбината было вложено порядка 20 миллиардов рублей. Мы обновили всю технологическую базу, и работы по модернизации производства продолжаются. В планах — вложение еще около 10 млрд рублей в совершенствование предприятия. На реализацию социальных проектов в Карабаше уже вложено более 2 млрд рублей. И эта программа будет развиваться. Сегодняшнее молодое поколение — это будущие работники завода. Мы должны делать все для того, чтобы создавать условия и для сегодняшних, и для перспективных сотрудников компании, — отметил президент Русской медной компании Всеволод Левин.Для справки: Ранее в рамках программы стратегического развития Карабаша был введен в эксплуатацию универсальный спортивный комплекс «Металлург», капитально отремонтирован профилакторий «Синегорье», реконструирован Мемориал Славы, благоустроена набережная городского пруда.ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВАГлава региона Алексей Текслер вместе с мэром Карабаша Олегом Будановым и Всеволодом Левиным побывали на благоустроенной центральной площади города и Аллее ветеранов.Работы здесь начались два года назад, и это один из совместных проектов, где были задействованы средства регионального бюджета и градообразующее предприятия. Сегодня это главные общественные пространства Карабаша.Для справки: В год 75-летия Великой Победы Русская медная компания, АО «Карабашмедь», совместно с администрацией Карабашского городского округа выделили средства на реконструкцию памятника Герою Советского Союза Александру Константиновичу Сугоняеву.На месте старой трибуны уложена площадка, а обновленную стелу облицевали камнем. В планах также установить с одной из сторон памятника Аллею Героев, где разместят барельефы Героя Советского Союза Ивана Глухова и полных кавалеров ордена Славы Василия Сыпачева и Анатолия Шевелева.