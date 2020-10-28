Челябинская область перевыполнит задание по расселению из ветхого жилья

Челябинская область перевыполнит задание по расселению ветхо-аварийного жилья. Фото: minstroy74.ru

Пандемия коронавируса свернула многие планы развития регионов, откорректировала показатели экономики. Но не отменены показатели национальных проектов. Исполнение — на контроле губернатора Алексея Текслера. О том, сколько проектов ведет региональный минстрой, слушателям радио «Комсомольская правда» рассказал заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Евгений Курилов.

НЕ «ДОГОНЯТЬ» САДИКАМИ И ШКОЛАМИ

— Сколько национальных проектов реализуется по линии министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области?

— Пять национальных проектов министерство строительства и инфраструктуры реализует в регионе — и как основной реализатор, и в качестве соисполнителя: «Образование», «Демография», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда», «Экология».

— Один из ваших профильных национальный проектов — «Жилье и городская среда».

— Да. Мы строим, выполняя поставленные задачи. Недавно полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов и министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Владимир Якушев в режиме ВКС провели совещание с губернаторами федеральеного округа, на котором обсудили реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда». О ходе нацпроекта на Южном Урале рассказал губернатор Алексей Текслер.

В нашей области в рамках нацпроекта принято три региональных проекта: «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и «Формирование комфортной городской среды».

— Сколько жилья уже построено?

— Более одного млн квадратных метров, и этот показатель на 14% больше, чем в прошлом году к аналогичному периоду. Цифра вырастет до конца года. Индикативный показатель по году — 1 млн 379 тыс кв м жилья. Мы его выполним обязательно.

Позиция губернатора: комплексную застройку территорий, когда вместе с жилыми домами возводится социальная инфраструктура, разбиваются зоны для прогулок. Сейчас мы нагоняем моменты, которые были упущены, возводя детские сады и школы. В нынешнем году мы построим четыре детских сада в Челябинске, два из которых — в новом микрорайоне «Академ Риверсайд». Строим школы. Например, в «Парковом». Построена школа в Магнитогорске.

В рамках федеральной программы комплексного развития территорий предусматривается стимулирование жилищного строительства. Правительство Челябинской области по распоряжению главы региона участвует в этой программе. Мы строим школу в микрорайоне Академ Риверсайд с участием федеральных средств. У нас есть примеры, когда застройщики на свои средства в возводимых ими жилых комплексах строят объекты социальной инфраструктуры. Например, в Челябинске это — ЖК «Ньютон» СК «Легион». Застройщик возвел современную школу, несколько детсадов, занимается развитием прогулочных пространств.

У министерства образования есть программы выкупа объектов социальной инфраструктуры и перевода их в муниципальную собственность.

По поручению губернатора мы подготовили и направили заявку в министерство строительства России отправлена заявка с просьбой выделить дополнительное финансирование на будущий год для на реализацию семи проектов в рамках программы стимулирования региональных жилищных программ.

НОВАЯ ПРОГРАММА ИПОТЕКИ С ГОСПОДДЕРЖКОЙ ЮЖНОУРАЛЬЦАМ ПОНРАВИЛАСЬ

— Рынок жилья сейчас нуждается в поддержке. Есть много госпрограмм для стимулирования покупательской активности — от материнского капитала до ипотеки с господдержкой на строящееся жилье. Насколько южноуральцы активно пользуются программами в решении квартирного вопроса?

— Спрос и потребность есть. И особенно активно земляки прибегают с программе ипотеки по льготной ставке в 6,5 % с господдержкой. Перечень исходных данных для оформления кредита несложен. Заемщик должен быть гражданином РФ; он должен покупать строящееся жилье и у застройщика. Порядка 6800 заявок подано, и более 2 тыс из них одобрено. Лимит кредита в Челябинской области — 6 млн. руб.

По решению правительства РФ, программа ипотеки с господдержкой продлена до 1 июля 2021 года.

— Одно рабочее место в строительстве содержит до пяти мест в сопряженных отраслях. Что нужно сделать для того, чтобы строительный ранок удержался на плаву и развивался.

— Строительная отрасль очень важна и для экономики, и для развития производств. В период пандемии мы особенно четко это ощутили, когда наши производители и поставщики были зависимы от «самочувствия» в строительной отрасли. Нужен покупательский спрос, который и дальше нужно поддерживать и активизировать.

— Сейчас с участием средств дольщиков жилье строится по новым принципам — с использованием эскроу-счетов. Сколько домов возводится в регионе с их помощью?

— Новая форма работы застройщиков с гражданами введена изменениями в 214-ФЗ. Большинство застройщиков перешли на данную схему работы. По этим правилам в Челябинской области работает 39 застройщиков, строится 123 многоквартирных дома примерной площадью около 800 тыс кв м. Эта схема позволяет работать строительным компаниям без опасения для граждан. Есть проблемные дольщики, которые ранее вкладывали деньги в строительство и ждали квартир годами. На эскроу-счетах денежные средства дольщиков хранятся до момента окончания строительства. Даже если у застройщика возникнут проблемы, граждане смогут получить свои средства. А для застройщика применение эскроу-счетов является подспорьем в части льготного кредитования на строительство данных объектов. Тут все взаимосвязано, у каждого свои плюсы и выгода. Надеемся, схема будет действовать и дальше.

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО КАЖДОМУ НЕДОСТРОЮ

— Тема проблемных дольщиков — на контроле губернатора Алексея Текслера. Не раз он ее поднимал и лоббировал на федеральном уровне. И регион сдает дома-долгострои с участием средств фонда ДОМ.РФ. Второй вариант: компенсационные выплаты проблемным дольщикам. Как сейчас обстоят дела в решении важного вопроса?

— На окружном совещании с участием полпреда президента в УрФО и министром строительства РФ глава региона заявил: «С ДОМ.РФ работаем активно. Коллеги знают, ждем в ближайшее время новых решений наблюдательного совета. Все свои финансовые показатели по наполнению фонда, где мы софинансируем, мы выполняем и в этом году, и запланированы необходимые средства на следующий год».

Все проблемные дома были и есть на контроле главы региона и правительства Челябинской области. У нас есть план-график, утвержденный губернатором, по работе со всеми проблемными домами. Решение вопроса в регионе идет с участием московской публично-правовой компании по защите прав дольщиков фонда «ДОМ.РФ». Регион обязан предоставить в федеральный центр пакет документов по каждому проблемному дому, в столице их рассмотрят, оценят и вынесут вердикт. На сегодняшний день приняты положительные решения по 11 проблемным домам: по двум — в 2019 году, по девяти — в 2020 году.

Так, в октябре Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина принял решение достроить два проблемных дома в ЖК «Радуга». Квартиры получат 278 челябинских дольщиков.

Застройщик ООО «Капитал Дом» (входило в группу компаний «Серебряный ключ»), возводивший дома в ЖК «Радуга» на Краснопольской площадке в Челябинске, — банкрот. Между правительством Челябинской области и Фондом защиты прав дольщиков было подписано соглашение о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в Фонд из бюджета региона.

По решению наблюдательного совета Фонда дома №6 (194 дольщика) и №13 (84 дольщика) в ЖК «Радуга» будут достроены.

Месяцем раньше наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков принял решение о восстановлении о достройке дома компании ООО «Инман». 70 дольщиков из Копейска получпт квартиры.

— Проходят ли рабочие встречи под руководством заместителя губернатора Сергея Шаля и сотрудников минстроя с представителями проблемных дольщиков?

— Да, эта практика сохранилась. Каждый месяц мы проводим рабочие группы с представителями дольщиков под председательством Сергея Шаля.

ЗАДАЧА ИСПОЛНЕНА

— Программа расселения ветхо-аварийного жилья тоже является одной из мер поддержки строительного рынка. Глава региона поручал решать квартирный вопрос переселяемых покупкой жилья в строящихся домах. Как обстоят дела с выполнением важной задачи?

— Расселение ветхо-аварийного жилья — это часть нацпроекта «Жилье и городская среда». И Челябинская область решает задачу опережающими темпами.

В рамках национального проекта в 2020 году предусматривается расселение 22 тыс кв м. На Южном Урале уже расселено 26 тыс кв м аварийного жилья. До конца года расселят еще 12 тыс. Показатель будет перевыполнен на 70%.

Для решения важного вопросы дополнительно из регионального бюджета дополнительно выделен 1 млрд. руб.

Губернатор Алексей Текслер ранее заявил, что регион готов продолжить расселение с опережением установленных показателей. Если на федеральном уровне будет принято решение о переносе с 2023-24 гг на 2021-22 гг финансирования. то регион на два года раньше завершит программу расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 г.

Кроме того, губернатор заявил, что бюджет области будет выделять дополнительные средства на расселение аварийного жилья, признанного после 1 января 2017 г. Всего в области нужно расселить 350 тыс кв м жилья.

Главой региона дано поручение в части поддержки строительной отрасли направлять большую часть денежных средств, выделяемых на переселение граждан в инвестирование в строительство или в приобретение жилья на первичном рынке, чтобы застройщики могли реализовывать свои квадратные метры. В 2019 г около 88 % денежных средств направлены именно в строительство новых домов для переселения из ветхо-аварийного жилья. В 2020 г на строительство домов для переселяемых граждан направляется 95 % денежных средств. Мы строим не только в Челябинске — строим по всей области.

Всего в 2020 и 2021 годах новые квартиры по нацпроекту «Жилье и городская среда» получат около трех тысяч жителей домов, непригодных для проживания, в Верхнем Уфалее, Копейске, Кыштыме, Миассе, Златоусте, Карабаше, Магнитогорске, Троицке, Усть-Катаве, Челябинске, а также в Пластовском, Саткинском, Троицком, Увельском районах.

Например, в августе ключи от новых квартир в микрорайоне «Парковый» по национальному проекту «Жилье и городская среда» получили 24 семьи из Еманжелинска. Люди переехали из аварийных домов. Переезда из старых двухэтажных строений новоселы ждали несколько лет.

— Важная составляющая национального проекта предусматривает благоустройство и строительство общественных пространств — парков, скверов, набережных, ремонт дворов в многоквартирных домах.

— В этом году В Челябинске благоустроят 209 дворов и 227 общественных пространств. Строится новая коммунальная инфраструктура. Так, в Озерске продолжается реконструкция системы водоснабжения насосно-фильтровальной станции. В прошлом году был исполнен первый этап; Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в следующем году. Озерск полностью закроет проблему нехватки чистой питьевой воды.

Программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется в регионе три года. С участием жителей, благодаря масштабному общественному обсуждению пунктов программы благоустроенно 429 общественных пространств и 1791 двор. Цена вопроса — 3,6 млрд. руб.

Набережная озера Смолино. Челябинск. Фото: cheladmin.ru

В рамках национального проекта в парке им. Терешковой в Челябинске построен фонтан. На набережной озера Смолино работы по благоустройству займут несколько лет. В этом году появился первый благоустроенный участок с пешеходными и велодорожками, парковыми скамьями, освещением. Вдоль набережной высадят новые деревья.