«Тефтелев нормальный, добрый мужик, повезло ему с приговором»: Владимир Григориади о наказании для экс-мэра Челябинска

Владимир Григориади освободился в 2011 году после почти восьми лет "строгача". Фото: Алексей МИКУШИН

Сегодня, 28 октября, Центральный районный суд приговорил к реальному сроку бывшего мэра Челябинска Евгению Тефтелеву. Его признали виновным во взяточничестве.

Прокомментировать решение суда мы попросили бывшего мэра Миасса Владимира Григориади, который также был осужден за коррупцию, но, в отличие от Тефтелева, вину не признал.

— По строгому режиму Евгению Тефтелеву предстоит отсидеть минимум две трети срока. И только после этого он может подавать прошение об условно-досрочном освобождении. Если будет отказано, то он тут же может просить о, так называемой «химии». Это раньше так назывались исправительно-трудовые работы. Его отпускают на свободу, но на «гражданке». Тефтелев должен будет отчислять 20% от зарплаты в доход государства, — пояснил Григориади.

Наш собеседник отметил: Тефтелеву повезло, что изначальный срок так существенно скостили.

— Он пошел на сотрудничество со следствием. Говорят, что «сдал» всех, кого можно было. По сути — полное раскаяние. Не исключено, что после таких признаний еще кто-то из его окружения может тоже «загреметь» за решетку. Евгений Николаевич — человек уже пожилой, у него разные болячки, в том числе, и сахарный диабет. Я был знаком с ним, когда он работал в Магнитогорске. Нормальный мужик. Показался мне добрым, толковым. Но, как снова жизнь показывает, за все здесь надо платить, — отметил Владимир Григориади.

СПРАВКА КП

Владимир Григориади в 2004 году был приговорен к восьми годам колонии строгого режима за «взятку в крупном размере», ему инкриминировалось получение 805 тыс. рублей. В конце срока он несколько раз подавал прошение об условно-досрочном освобождении (УДО), но ему отказывали. За семь месяцев до выхода на свободу Григориади все-таки добился замены на исправительно-трудовые работы сроком на 1,5 года.

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