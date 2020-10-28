Бывшему мэру Челябинска Евгению Тефтелеву вынесли приговор

В суде Тефтелев полностью признал свою вину и раскаялся Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня в Центральном районном суде Челябинска вынесли приговор бывшему градоначальнику Евгению Тефтелеву. Заседание проходило в закрытом режиме — такие меры приняты в связи с пандемией, в зал суда пустили только участвующих в процессе лиц. Однако возле здания суда ожидаемо столпились журналисты.

Экс-главу города признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Тефтелев прибыл в суд с сумкой Фото: Сергей СОТНИКОВ

— Судом виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 млн рублей и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок три года. Кроме того, судом сохранен арест на имущество и денежные средства обвиняемого и его близкого родственника на сумму свыше 60 млн рублей. Также осужденный лишен медалей орденов за заслуги перед Отечеством 1 и 2 степени, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства: сотрудничество со следствием, признание вины и раскаяние, положительные характеристики, наличие наград (в том числе, объявление благодарности президентом), участие в благотворительной, состояние здоровья и возраст осужденного.

Евгения Тефтелева взят под стражу в зале суда.

К моменту вынесения приговора у здания суда стоял автозак Фото: Сергей СОТНИКОВ

Оглашение приговора ожидалось вчера, однако в суде прошли лишь прения сторон и последнее слово подсудимого. Гособвинитель запросил шесть с половиной лет колонии строгого режима и штраф в размере 75 млн рублей, а сторона защиты просила не отправлять Тефтелева в тюрьму и наказать только штрафом.

Напомним, бывший мэр Евгений Тефтелев получил взятку в размере 2,5 млн рублей. Эти деньги он вымогал вместе с начальником городского управления капитального строительства Евгением Пашковым у директора строительной организации Сергея Селищука. Пашков отказался сотрудничать со следствием и признавать свою вину. Что касается Селищука, то он освобожден от ответственности за дачу взятки, поскольку сам обратился в органы и дал показания против Тефтелева с Пашковым.

Тефтелев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором, поэтому его дело рассматривалось отдельно. На протяжении всего расследования бывший мэр признавал свою вину в полном объеме и давал показания.

На время следствия счета экс-мэра, общая сумма которых превышала 60 млн рублей, арестовали, а самого Тефтелева отправили под домашний арест.

Уголовное дело Тефтелева поступило в суд 27 августа, а первое заседание прошло 22 сентября. Тогда его пришлось перенести, поскольку стороны были уведомлены менее чем за пять суток до заседания.

На втором заседании 8 октября были озвучены показания подсудимого против действующего мэра Натальи Котовой и бывшего вице-губернатора Руслана Гаттарова. Тогда же стали известны подробности, как Тефтелев получал взятку.

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