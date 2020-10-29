Постоянный снег ляжет в Челябинске после 10-го ноября, а пока повсюду слякоть и желтые листья. Фото: Валентина ВАГАНОВА

В этом году природа то и дело радует нас аномальным теплом. Станет ли нынешний ноябрь исключением? Рассказываем, какой будет погода в Челябинске в ноябре 2020.

— Ноябрь на Южном Урале считается первым зимним месяцем. Уже в конце октября в регионе устанавливается зимний режим погоды — температура воздуха опускается ниже нуля, — говорят в Челябинском гидрометцентре.

Но за век наблюдений за погодой в Челябинске бывало всякое.

Абсолютный максимум температуры, отмеченный в ноябре, составил +12…+17 градусов. Абсолютный минимум: -36 градусов.

Правда, в ближайшее время таких аномалий ждать не приходиться.

По данным Гидрометцентра России, в первый день ноября, который в этом году выпадает на воскресенье, в городе ожидается +6 градусов. Возможен небольшой снег. Но уже с понедельника температура начнет опускаться и к середине рабочей недели упадет до нуля.

Начиная со второй декады ноября, дневные температуры могут колебаться в пределах 0...-10 градусов. В отдельные ночи может похолодать до -13…-15 градусов.

По предварительному прогнозу, составленному Гидрометцентром России, в ноябре 2020 на всем Южном Урале среднемесячная температура будет держаться в пределах климатической нормы и чуть выше нормы.

Постоянный снежный покров установится в городе во второй декаде грядущего месяца.

В ноябре еще могут случаться утренние туманы, может нагрянуть пыльная буря.

Но уже менее активно солнце: в ноябре оно светит всего 15-20 дней, остальные дни — пасмурные.

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