170-килограммовый челябинец с диабетом выжил при коронавирусе и придумал награду за победу над болезнью

Виктор тяжело переболел коронавирусом, и сейчас он продолжает восстанавливаться. Фото: из архива героя публикации

58-летний челябинец Виктор Киселев весит 170 кг. У него сахарный диабет и проблемы с сердцем. Риск «сгореть» от коронавируса у такого пациента очень высок. По словам врачей, сахарный диабет, ожирение, возраст — факторы, которые почти в шесть раз увеличивают неблагоприятный исход при коронавирусе. Но Виктор выкарабкался. Мужчина решил рассказать свою историю, чтобы поднять «боевой» дух другим.

ИЗ-ЗА ВЕСА НЕ ДЕЛАЛИ КТ

Виктор заболел коронавирусом около месяца назад. Говорит, скорее всего, заразился, в магазине. Поскольку ни на работе, ни дома больных нет.

— Почувствовал, что у меня слабость, температура — что меня сломало, решил работать из дома. Дома я лечился неделю. Помогал друг-врач, антибиотики мне выписал. Когда совсем плохо стало, вызвал врача из поликлиники. Врач направил на госпитализацию, и я поехал.

10 октября Виктор обратился в ковидный госпиталь в ГКБ№ 9. Приехал сюда на своей машине с температурой 38,5. Скорую мужчина вызывал, но диспетчер сказала, что бригаду придется ждать 2-3 дня, проще добраться до больницы самому. По словам Виктора, он был не единственный, кто сам прибыл на госпитализацию. Один пациент самостоятельно добрался до госпиталя из Коркино — а это 35 км от Челябинска.

— Я приехал в больницу в таком состоянии, что уже с трудом дошел до палаты. И сразу — под кислород. Врачи меня вытаскивали, — говорит Виктор.

Из-за большого веса пациент не проходил компьютерную томографию, потому что не вместился бы в аппарат. Вместо КТ ему сделали рентген.

— 140 кг — предельный вес для аппарата. Такой томограф находится во второй областной больнице, на Гагарина. У всех остальных 120 кг предельный вес, — рассказывает Виктор. — У нас в больнице были еще мужчина и женщина с лишним весом, им тоже сделали рентген. Худеть надо, ребята. Я тоже хочу, но не знаю как.

На груди у Виктора значок, который он сам придумал. Фото: из архива героя публикации

«ВРАЧАМ, МЕДСЕСТРАМ И МЕДБРАТЬЯМ — УВАЖУХА»

Виктору поставили кровать с усиленным основанием. Больничными условиями он остался доволен: в палате три человека, туалеты и душевые на этаже. Питание трехразовое — каши, легкие супы, чай.

— Мне, хотя я вешу 170 кг, хватало, — отмечает герой публикации. — Из палаты выпускают. Мало того, что выпускают, говорят, надо ходить, дышать. Но только мы все ходили в масках. Моцион делали, шарики надували, развивали легкие, через трубочку в воду дышали. В больнице комфортная обстановка, люди общаются, друг другу помогают. Бабушка упала между кроватями, пациенты-мужчины подняли, притащили, потому что персонал в защитных костюмах, им поднять человека с пола сложно. Попросили нас. Очень добрая обстановка в больнице, что я думаю способствует выздоровлению.

Персонал больницы Виктору тоже очень понравился.

— Ни одного всплеска антипатии, ни разу нас не оскорбили, все манипуляции выполняют аккуратно. Все по-доброму. Лечащий врач все разжует, все расскажет. Просьбы выполняет. У меня проблемы с сердцем и сахарный диабет, мне делали дважды эхо сердца, четырежды делали ЭКГ. Я крайне рад, что попал в девятую больницу. Врач что меня лечила — Елена Александровна Болдырева, медсестра которая единственная могла попасть в вену, Халима Нургалиева. Им и всем медсестрам, медбратьям, врачам — огромное спасибо и уважуха!

БОЛЬНЫЕ ЛЕЖАТ В КОРИДОРЕ, А СКОРЫЕ СТОЯТ ЧАСАМИ НА КТ

— К сожалению, врачи вынуждены класть пациентов в коридоре. У нас трое лежало, потому что не хватало мест, — говорит Виктор. И у медиков практика теперь жесткая: «минус» появился от ковида (отрицательный тест — прим. авт.), стал незаразным, тебя надо выписывать и освобождать места, больных много.

Из-за нехватки мест в палатах пациенты лежат в коридоре. Фото: из архива героя публикации

Окна палаты, где лежал Виктор, выходят во двор. Каждый день он наблюдал, как там образовывались очереди на КТ из скорых.

— Бывало стояли до 11 автомобилей. Скопление машин скорой помощи и вызывает отсутствие их на выездах. Они привозят больных и часами ждут, пока те пройдут обследование. Просто ждут часами. Вот какая проблема, — подчеркивает пациент.

Машины скорой ждут очередь на КТ. Фото: из архива героя публикации

У Виктора есть жена, дети, пожилая мама. Никто не заразился ковидом.

— Когда я заболел, жене сказали позвонить в поликлинику, сообщить, что муж ковидный, и она контактная. В поликлинике должны назначить время, когда они придут и возьмут анализ на ковид. Никто этого не делает, не хотят принимать вообще, не хотят увеличивать число больных. Единственное, в детской поликлинике в Ленинском районе мои маленькие внучки сдали тест. Потому что дед ковидный. А всем остальным, кто пытался обратиться, не дали возможности сдать. Поэтому мои близкие сдали тест за деньги.

Чтобы поднять «боевой дух» больным, Виктор придумал награду за лечение — значок-наклейку на грудь «Мы победили COVID-19». Дизайн сделала его 12-летняя внучка, а дочь распечатала наклейки. Теперь при выписке пациентам «девятки» будут выдавать такие значки.

— Моральный стимул крайне важен, — отмечает Виктор и призывает всех беречься и ходить в масках.

Виктор нарисовал значок от руки, переслал рисунок внучке и она выполнила графику на компьютере. Фото: из архива героя публикации

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