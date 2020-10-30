Стартует Многопрофильная инженерная олимпиада для школьников «Звезда»

Фото предоставлено пресс-службой ЮУрГУ

Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда», которую создали Союз машиностроителей России и Южно-Уральский государственный университет с 2015года формирует интерес к инженерной деятельности у подростков. Партнерами выступают 68 вузов России и 12 кадетских корпусов.

Принять участие в олимпиаде может любой школьник. Отборочный тур пройдет как в очном, так и онлайн-режиме на официальном сайте олимпиады zv.susu.ru.

За семь лет проведения в олимпиаде приняло участие более 1 млн 400 тыс. школьников. Помимо основного тура у учащихся есть возможность принять участие в разнообразных мероприятиях от организаторов олимпиады, которые помогут подготовиться к конкурсу и повысить знания по дисциплинам:

— инженерные школы;

— проект «Научные каникулы»;

— центры предпрофессиональной подготовки.

Фото предоставлено пресс-службой ЮУрГУ

Участие в олимпиаде «Звезда» дает уникальную возможность стать частью дружной инженерной семьи еще в школе. Так один из вузов-партнеров олимпиады — МИСиС собирает участников состязаний на базе всероссийских и международных детских центров «Артек», «Орленок», «Смена».

Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» является базой для создания коллаборации между предприятиями, высшими учебными заведениями и школами для обеспечения развития экономики регионов и страны в будущем.

— Например, Министерство образования Челябинской области является соорганизатором и вносит вклад в развитие Олимпиады. В Самарской, Ульяновской, Пензенской, Иркутской, Московской и других областях к проведению олимпиады подключены региональные отделения Союза машиностроителей России и крупные предприятия Объединенной авиастроительной и Объединенной судостроительной корпораций, — рассказывает заместитель проректора по учебной работе ЮУрГУ, координатор МИО «Звезда» Юлия Болотина.

Все это взаимодействие делает интеллектуальные состязания доступнее для участников из любого уголка нашей страны.

Олимпиада «Звезда» не только дает возможность проверить свои знания, но и получить дополнительные баллы и улучшить свое портфолио. Выпускники школ, ставшие победителями или призерами многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» по направлениям «Техника и технологии» и «Естественные науки», сдав профильные экзамены на 75 баллов и выше, имеют возможность поступить в российские вузы без вступительных испытаний.